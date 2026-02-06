新アリーナが繋ぐ三河の絆！シーホース三河×クインシーズ刈谷が「つかう.meet FES」に集結。新アリーナPRやタツヲ焼き出展も
2月7日(土)三河安城駅前の矢総公園で開催される「つかう.meet FES ～GO！MIKAWA！～」。シーホース三河が参加する各イベントの詳細が決定しました！
りそなグループB.LEAGUE2025-26シーズンB1リーグ第22節(vs.レバンガ北海道)のパブリックビューイングをはじめ、グッズ販売や新アリーナのPRブース、タツヲ焼きの出張販売も行います！
またシーホース三河同様、三河安城駅前に建設する新アリーナをホームアリーナとするバレーボールチーム、クインシーズ刈谷のブースも登場します！
他にもマルシェやキッチンカーなど会場内はイベント盛りだくさん！ぜひ沢山のご来場をお待ちしております！
イベント概要
〇開催日時
2026年2月7日(土)10:00～16:30(予定)
※雨天中止(小雨決行)
※雨天中止の場合は、前日の正午までに判断しシーホース三河公式Xおよび、つかう.meet.公式Instagramにて案内します。
〇会場
三河安城駅前 矢総公園
〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目8
※無料駐車場はございません。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。違法駐※車は近隣のご迷惑となりますので絶対にお止めください。
〇参加費
無料
※公園内の収容人数に達した場合、入場をお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。
〇タイムスケジュール
10:00 つかう.meet.FES OPEN 新アリーナPRブース/クインシーズ刈谷PRブースOPEN
11:00 グッズショップOPEN
12:30 新アリーナ紹介
13:45 パブリックビューイングイベントスタート
14:05 TIP OFF
ハーフタイム Super Girlsパフォーマンス
試合終了後 つかう.meet.FES CLOSE
※当日のスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
パブリックビューイング
ズッボンさん、Super Girlsと一緒に北の台地へ大青援を届けよう♪
みんなの青援が選手の力になる！
〇出演予定者
MC ズッボン
Super Girls RIO
Super Girls MIYUU
Super Girls MAHIRU
Super Girls TOMOMI
〇注意事項
- 試合中は応援グッズを自身の目線よりも高く掲げないでください。
- 立ち上がっての応援は周りのお客さまのご迷惑となりますのでご遠慮ください。(立見エリアを除く)
- 前後、左右のお客さまにご迷惑とならない方法で応援をお願いします。
- 席は自由席となりますが、椅子に荷物などを置かないようご注意ください。
- 座席数に限りがありますので、未就学児のお子さまは膝上でのご観戦にご協力をお願いします。
オフィシャルグッズショップ出店
西三河カモフラ ベースボールシャツ
2025-26 SEAHORSES ロゴ ホッケーシャツ
2025-26 ニックネームフェイスタオル
- 販売商品は一例です。
- 青援のマストアイテムを販売！(ブースタークラブポイントの付与はございません)
- 会計方法はキャッシュレス決済のみとなります。
〇出店時間
11:00～試合終了まで
新アリーナPRブース出店
Instagramフォローでノベルティプレゼント！！
〇出店時間
10:00～試合終了まで
愛知県立高浜高等学校地域活動部SBP班 タツヲ焼き
つかう.meet.FES初出展！
三河の瓦産業と自動車産業の「モノづくり技術」で、シ-ホ-ス三河のタツヲさんデザインした金型を製作し、その金型を用いて、シ-ホ-ス三河の試合会場や三河の商業施設で「タツヲ焼き」を販売しています。そして、その収益で三河の子どもたちを観戦招待したり、三河のこども食堂や障がい福祉施設等にタツヲ焼き等をお届けしています。
〇販売メニュー:小倉味、カスタ-ド味
価格:200円
〇販売条件
状況により個数制限、整理券販売方式に変更する場合がございます。
〇出店時間
10:00～試合終了まで(無くなり次第販売終了となります。)
注意事項- イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます。
- 弊社スタッフ及び「つかう.meet.FES」実行委員会スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。
- 撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。
- お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。
- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任一切負えませんので、あらかじめご了承ください。
つかう.meet.FESとは？？
三河安城を自慢のまちに。みんなでまちをつかってつくる。
「つかう.meet」は、対話と共同活動のプラットフォームです。
つかう.meetは、「三河安城を盛り上げたい！」と2020年9月に発足した、自慢のまちをつくるプラットフォームです。
ゆるりと、ざっくばらんな対話の場であり、コラボレーションのきっかけとなるつながりの場であり、共同活動の場！
三河安城にたっぷりあるみんなのアソビ場（公共空間）をつかって、まちの自慢となるナニカをつくる！
そして、三河安城を、みんなの自慢のまちに！
６つの団体、いろんな立場の有志で構成し、三河安城を盛り上げるべく、様々なしかけを考えています。
※安城市のマチナカプレイスメイキング制度を活用しています。
★第１回国土交通省まちづくりアワード計画構想部門でつかう.meetが特別賞を受賞しました！！