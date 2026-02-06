内田洋行ITソリューションズ、女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定（3段階目）を取得

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、2026年1月22日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づく優良企業として「えるぼし（3段階目）」の認定を取得いたしました。

「えるぼし」認定について

「えるぼし」とは、女性活躍推進に関する取り組みの行動計画の策定・届出を行った企業のうち、実施状況が優良な企業に対し厚生労働大臣が認定を行うもので、１.採用 ２.継続就業 ３.労働時間等の働き方 ４.管理職比率 ５.多様なキャリアコースの5つの評価項目のうち、基準を満たす項目数に応じて3段階（１つ星～３つ星）で認定され、当社はすべての基準を満たす３つ星の認定を受けました。

当社の取り組みについて

当社では、多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる職場づくりを目指し、女性活躍推進、ワークライフバランス向上、健康で働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。今後も、社員ひとりひとりが健康でいきいきと、能力を十分に発揮できる環境づくりを推進してまいります。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

※計画期間： 2025年12月1日～2028年3月31日

【目標テーマ１.】女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・新規採用において、女性の採用比率40%を目指す。

【目標テーマ２.】職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・社員1人あたりの有給休暇取得率を70%以上とする。

■厚生労働省 女性の活躍企業データベース 内田洋行ITソリューションズの取組実施状況

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=47796&_fsi=coQCzsoJ(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=47796&_fsi=coQCzsoJ)

■内田洋行ITソリューションズ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

https://www.uchida-it.co.jp/corporate/employeractionplan/woman/(https://www.uchida-it.co.jp/corporate/employeractionplan/woman/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=its&argument=aOYoGgJf&dmai=a698162bd4ee77)

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=its&argument=aOYoGgJf&dmai=a698162bd4ee77)