本格的なだしの味わいを手軽に楽しめる茅乃舎のフリーズドライの味噌汁シリーズから「小松菜とお麩の味噌汁」「四種の野菜の味噌汁」が新発売

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉哲司）は、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家から2026年2月2日(月)より、「小松菜とお麩の味噌汁」「四種の野菜の味噌汁」を新発売いたしました。

お湯を注ぐだけの手軽さが人気

茅乃舎のフリーズドライシリーズは、お湯を注ぐだけで本格的な味噌汁を手軽に味わえる簡便さと持ち運びやすい形状で人気です。フォーマルな贈り物や、ちょっとしたプチギフトとして、また海外のお客様にとっては手軽な日本食としてもご支持いただいております。

茅乃舎の「椎茸だし」「野菜だし」を使用した本格的な味わい

「小松菜とお麩の味噌汁」は「椎茸だし」を、「四種の野菜の味噌汁」は「野菜だし」を使用し、いつもと一味違った味わいをお楽しみいただけます。忙しい日々の中でも、本格的な味噌汁を手軽に味わえる商品として、お手土産にも普段の食卓のもう一品にもお役立てください。

小松菜とお麩の味噌汁

茅乃舎の「椎茸だし」をベースに、まろやかな米味噌と、少しの練り胡麻を加え、コク深い味わいに仕上げています。具材には小松菜とお麩を使用し、椎茸の滋味深い美味しさが体に染み渡る、どこか懐かしい味噌汁です。

【商品概要】

●商品名：小松菜とお麩の味噌汁

●発売日：店舗 2月2日(月)／通販・WEB 2月5日(木)

●価格： 1食：237円／4食：874円

●販売チャネル：店舗／通販／WEB

四種の野菜の味噌汁

茅乃舎の「野菜だし」をベースに、米味噌と野菜の優しい甘さをお楽しみいただける味噌汁です。キャベツ、玉ねぎ、ほうれん草、人参の4種の野菜入りで、食べごたえのある一杯です。

【商品概要】

●商品名：四種の野菜の味噌汁

●発売日：店舗 2月2日(月)／通販・WEB 2月5日(木)

●価格： 1食：237円／4食：874円

●販売チャネル：店舗／通販／WEB

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理 茅乃舎」を原点とし全国34の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。 https://www.kayanoya.com/(https://www.kayanoya.com/)

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)

