WEB小説投稿サイトで話題の異世界ファンタジー『婚約破棄されたクズ令息は、前世を思い出したので平和に生きたい。』待望のコミカライズ作品、ピッコマ・ComicFestaにて配信開始！

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）は、電子コミック配信サービス「ピッコマ」・「ComicFesta（コミックフェスタ）」にて、小説投稿サイト発の異世界ファンタジー『婚約破棄されたクズ令息は、前世を思い出したので平和に生きたい。』コミカライズ版の配信を2026年2月6日(金)より開始いたします。

作品紹介

横暴な態度を諌められ、婚約者から婚約破棄を言い渡された怒りで気を失ったいわゆるクズ令息の俺。

目を覚ました時、脳内には「知らないはずの記憶」が濁流のように流れ込んでいた…。

それは、しがない大人だった前世の記憶で、

どうせ思い出すなら、ライトノベルによくある「やり込んだゲームの世界」への転生が良かった……と落胆しながら、俺は無意識に左手の人差し指を動かす。

それは前世で熱狂したフルダイブ型VRMMORPG『ユグドラシルサーガ』での「ストレージを開く」動作だった。

「……嘘だろっ!?」

目の前に現れたのは、本来この世界にあるはずのないシステムウィンドウ。 そこには、前世で手に入れた伝説級の武器や道具、そして膨大な経験値と魔法の数々が、当時のまま「取得可能」な状態で眠っていた…。

全てを思い出してからは過去の自分の行い全てが恥ずかしく思えてしまい

次は平和に慎ましく生きたいと思います…。

本作品は、2月6日(金)より電子コミック配信サービス「ピッコマ」「ComicFesta」にて配信を開始いたします！

作品情報

＜作品名＞

婚約破棄されたクズ令息は、前世を思い出したので平和に生きたい。

原作：Crosis

作画：森田将文

ジャンル：異世界ファンタジー

レーベル：トライゾン

＜作品ページ＞

ピッコマ：https://piccoma.com/web/product/202594

ComicFesta：https://comic.iowl.jp/titles/241017/volumes

＜担当編集からのコメント＞

原作の面白さと、森田先生の技術が光る異世界でチート無双…とはまた違った面白さのある作品です。

もし宜しければ是非お読み下さい！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/

※本記事内の画像をご利用の際は、下記クレジット表記をご記載ください

(C)2025 WWWave Corp.