日本発のパフォーマンスランニングブランド HYBEX、2月20日(金)より、1st Product「HX LENS」販売スタート。代々木公園BE STAGEにてローンチ展示会を開催

株式会社ハイベックス

HYBEX Inc.（本社：東京都世田谷区、代表取締役：長谷川直輝）は、ブランド初となるランニングシューズ「HX LENS」を2026年2月20日（金）より販売を開始いたします。また、今回の発売に合わせ、製品を直接手に取って体感いただける場として、2月20日（金）～2/22日（日）までの3日間、代々木公園に隣接する「BE STAGE」にてローンチ展示会を開催いたします。

HX LENSHX LENS■ 2月20日(金)より販売をスタートする「HX LENS」

2025年度の「ISPO Brandnew Award」でアジア唯一のファイナリスト入りを果たした製品でもある、ブランド初のランニングシューズ「HX LENS」の販売を2月20日(金)よりスタートいたします。

■「新次元の走行体験」を実現するランニングシューズ

HX LENSは、構造と機能から導かれたランニングシューズです。

特許技術を用いた HeliX(TM)ソール、ゾーンごとに最適化されたアッパー、無駄を削ぎ落としたクリーンなシルエット。そのすべてが走りの質を高め、「新次元の走行体験」へと導くために日本のエンジニアリング思想から設計された一足です。

製品名： HX LENS（読み方：レンズ）

販売価格： 28,600円（税込）

カラー： BLACK / WHITE / PURPLE

サイズ： 24.5cm ～ 28.0cm

仕様： ユニセックス

■ 独自技術：HeliX(TM)︎ ソール

特許取得済みの「前に回転しながら潰れる」構造を採用。 着地時の衝撃を吸収しながらブレーキ力を低減し、そのエネルギーを回転運動によって前方への推進力へと変換します。

この技術により、従来のシューズでは両立が難しかった「高い衝撃吸収性」と「滑らかな体重移動」を同時に実現。3Dプリント技術による上層部構造と超臨海発泡フォームの下層部構造が融合することで成立する独自の体験により、シューズを着用したランナーはブレーキを感じることなく、流れるように前進し、走る感覚を得ることができます。

BLACKWHITEPURPLE■ 展示会概要「HYBEX HX LENS Launch Exhibition“Flow”」

2月20日(金)の「HX LENS」発売開始に合わせて、代々木公園に隣接する「BE STAGE」にて展示イベントを開催いたします。会場では製品を手に取っていただけるほか、数量限定での製品の販売も実施いたします。

また、完成に至るまでの試行錯誤の軌跡や、開発段階のプロトタイプの一部も公開。

2年間の研究開発を経てプロダクトが生まれるまでの過程を垣間見ることができます。

・タイトル：HYBEX HX LENS Launch Exhibition “Flow”

・開催日程： 2026年2月20日（金）～ 2月22日（日）

・開催場所： BE STAGE ［&102］

・住所： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-1-1 代々木パーク BE STAGE 1F

・開催時間：

⚪︎2月20日（金）：14:00 - 20:00（※14時～17時はメディア＋招待者枠）

⚪︎2月21日（土）：12:00 - 19:00

⚪︎2月22日（日）：12:00 - 19:00

※開催時間は予告なく変更の可能性がございます。

※本イベントは開催時間内であればどなたでもご入場いただけます。

BE STAGEウェブサイト：https://tokyu.yoyogi-cpark.com/

■ ブランドフィルムを公開[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFu-XBZVyk8 ]

販売スタートに先駆けて、映像監督／アーティストである長谷川大祐が監督を務めたブランドフィルム「HYBEX HX LENS Concept Film “Flow”」を公開。

本映像では、シューズが提供する新次元の走行体験により、ランナーが走りに没頭し、その先に生まれる、感情や思考、時間の流れを表現しています。

URL：https://youtu.be/uFu-XBZVyk8



＜長谷川 大祐＞

1998年生まれ 映像監督／アーティスト。広告・MV・インスタレーションを横断。東京TDC賞2024〈映像部門〉、Berlin Music Video Awards 2025 - Silver Screenings Selection に選出。

■ HYBEXについて

日本発のパフォーマンスランニングブランド。テクノロジーとデザインを融合させることでスポーツ体験を再定義し、人間が身体を動かすという根源的な活動を増やすことをミッションとしています。

■ 公式情報

・Webサイト：https://www.hybex.jp （発売に向けてウェブサイトも更新予定です）

・Instagram：@hybex.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

Email：info@hybex.jp （担当：長谷川 直輝）