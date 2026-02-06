クォンタムフラワーズ＆フーズ（QFF）、環境スタートアップ大賞で「環境スタートアップ選定委員賞」を受賞。2/20(金) Green Startup Pitchに登壇。

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ（本社：茨城県水戸市、代表取締役CEO：菊池伯夫、以下「QFF」）は、環境省が主催する「環境スタートアップ大賞」において、『環境スタートアップ選定委員賞』を受賞したことをお知らせいたします。2月20日（金）の受賞者発表および「Green Startup Pitch」に当社の取締役／ファウンダー 宇留野 秀一が登壇いたします。

Green Startup Pitch／2026年２月20日（金）／東京国際フォーラム ホールD5 ※WEBでの配信も併用

■ 環境スタートアップ大賞について

環境省が実施する「環境スタートアップ大賞(https://www.env.go.jp/page_01214.html)」は、気候変動対策、資源循環、自然共生などの環境分野において、革新的な技術や事業を通じて社会課題の解決に取り組むスタートアップを対象に、環境省および外部有識者で構成される選定委員会により選定されるものです。

Green Startup Pitch の開催を通して環境問題の解決におけるイノベーションの創出に寄与する環境スタートアップ企業の事業（ビジネス・技術）を表彰することで、持続可能な社会に向けたイノベーション及び社会実装の推進を加速することを目的としています。

■ 受賞の背景と意味

QFFは、加速器由来の中性子線を用いて生物の遺伝子にランダム変異を誘発し、有用形質を短期間で創出する非GMO型育種技術（中性子線スピーディ育種(R)️(https://qff.jp/technologies/)）を中核に、植物・微生物の品種改良サービスを提供しています。

中性子線スピーディ育種(R)️は、加速する気候変動に伴い顕在化する農業・食料・環境分野の様々な課題の解決に突破口を見出すことができる革新的な技術で、QFFが世界で初めて※社会実装に成功しました。環境負荷低減、新素材・バイオ素材、またバイオガス発電やバイオ燃料などの循環型バイオソリューション分野にも広く応用性が期待できます。

こうした技術特性や事業内容が、環境スタートアップ大賞の趣旨に沿うものとして評価され、今回の受賞に至りました。

従来技術に比べ育種サイクルを大幅に短縮できる「中性子線スピーディ育種(R)︎」のメカニズム

中性子線スピーディ育種(R)︎について :https://qff.jp/technologies/

■ 受賞者発表および Green Startup Pitch 開催概要

［日時］ 2026年２月20日（金）14:00 ～ 17:30（13:30受付開始）（予定）

［会場］ 東京国際フォーラム ホールD5（千代田区丸の内３丁目５番１号） ※WEBでの配信も併用

［公式サイト］ https:(https://www.env.go.jp/press/press_02500.html)//www.env.go.jp/press/press_02500.html(https://www.env.go.jp/press/press_02500.html%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0)

［プログラム］ ※予告なく変更となる可能性がございます。

1. 表彰式

2. 受賞者によるピッチ、委員による講評

3. 基調講演

4. パネルディスカッション

5. ビジネスマッチング（会場参加限定）

★参加方法： 事前申込制・無料

以下の申込フォームよりお申込みください。

https://www.yano.co.jp/seminar/2026/0220/0220.html

会場参加（定員100名）、web参加（YouTubeによるライブ配信）

※webでの参加は、申込みがあった方のみに傍聴用のURLをお送りします。

Green Startup Pitch :https://www.env.go.jp/press/press_02500.html

■ 今後の展望

QFFは今後も、非GMO技術を基盤とした育種・改良サービスを通じて、環境・食料・エネルギー分野における持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ QFF 代表取締役CEO&CTO 菊池伯夫 コメント

この度の環境スタートアップ選定委員賞の受賞を大変光栄に思います。気候変動の加速により益々深刻化する環境・社会課題に、私たちQFFはディープテックカンパニーとして、自社で培った革新的な育種／バイオ技術で挑戦してきました。

この受賞を機に、この新技術をさらに多くの方に知っていただき、様々な開発の最前線にこの技術を届けることで、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思います。

QFF 代表取締役CEO&CTO 菊池伯夫

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ CMO（マーケティング・営業責任者）：内藤

E-mail：shunsuke.naito@qff.jp Tel：03-6661-1611

会社概要

※ 日本国内及び海外の「加速器を用いた商用の中性子線育種サービス」として世界初。特許3件取得済。2026年2月現在、自社調べ。参照：JATAFFジャーナル 11巻9号(2023) 中性子線を用いた突然変異育種への期待 久保山 勉 ※1 花や野菜、穀物などの植物の場合、 最短１年で新系統を創り出せます。従来技術では３～５年以上かかります。（品種登録に至るまでには収量性や市場性などさらに調査が必要です） ※2 ラボレベル