Netflixで全１８話を２月８日（日）から一挙配信！MCヒコロヒーが毎回新たな美学を痛感。ディレクターが1人取材でハートフルを探す異色ドキュメンタリー『ハートフルワールド』。

株式会社CBCテレビ

東海エリアで不定期放送し、独自の視点が反響を呼ぶCBCテレビ制作の異色ドキュメンタリー番組「ハートフルワールド」。新作3本を2月28日（土）から放送することが決まりました！さらに、過去放送の全話１８作をNetflixで2月８日（日）から一挙配信します。「売春島と呼ばれた島」「ダムの中に暮らす人たち」「日本最大級の遊郭跡」「被告人を収容する拘置所」など、地上波で触れられてこなかった世界を、ディレクターが一人で取材。そこで出会った“ハートフル”とは――。ぜひ配信で過去作をご覧いただき、2月28日（土）からの新作にご期待ください。

視聴URL：https://www.netflix.com/jp/title/81775895

【番組概要】

「ハートフルワールド」

私たちが普段うかがい知ることのできない世界を舞台に、ディレクターが１人、ハートフルを探すドキュメンタリーシリーズ。難航する取材の末に出会った、人々の温かい物語を描く。2023年2月放送の「大阪・西成編」を皮切りに不定期で放送し、2025年11月放送の「福島・獏原人村編」まで全18話。放送各話については HP に記載。

番組HP : https://hicbc.com/tv/heartfulworld/

【出演者】

MC：ヒコロヒー

ナレーション：鈴木省吾

【配信エピソード（抜粋）】

「三重・渡鹿野島編」

かつて“売春島”と呼ばれ、風俗産業が島の生業となってきた三重県の渡鹿野島。

出会ったのは、87 歳の女性。壮絶な人生を歩んできたこの女性には…

「京都・紙屋川砂防ダム編」

“ダムの中”に生きる在日コリアンの人たち。

これまでメディアで語られることのなかった被差別部落との深い関わりや住民の想いを、番組史上最長１年の取材で伝える。

「名古屋・中村遊郭跡編」

日本最大級の色街があった名古屋の「大門地区」。

出会ったのは、ソープランドで働く38歳の母親。

刑務所に入った夫とは離婚したというが…娘２人への想いを語る。

「神奈川・川崎編」

“ヒップホップの街”として知られる「川崎区」。深夜のクラブイベントで出会ったのは“元不良”のラッパー2人。“壮絶な過去”を歌う若者たちの生き様を追う。

「福島・獏原人村編」

舞台は、福島県の山奥にある“ヒッピー村”。住人たちは今も自給自足の暮らしを営む。

人々はなぜ、この村に惹かれるのか…社会から距離を置いた、自由な生き方とは。

「名古屋拘置所編」

裁判中の被告人や死刑囚などを収容する「名古屋拘置所」。

出会ったのは、自身も罪を犯し執行猶予中の女性だった。