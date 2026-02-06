【佐渡汽船】「SADO二ツ亀ビューホテル 冬の味覚パック」に3月限定『新鮮魚介の漁師焼きプラン』を追加発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社（所在地：新潟県佐渡市、代表取締役：尾渡英生）は、好評発売中の「SADO二ツ亀ビューホテル 冬の味覚パック」に、3月限定の新プラン『新鮮魚介の漁師焼きプラン』を追加発売いたしました。

本パックは、佐渡最北端の絶景に佇む「SADO二ツ亀ビューホテル」での宿泊（1泊2食）と、新潟港からのカーフェリー2等往復乗船を基本内容とし、乗用車航送または島内レンタカー付きプランを選択できます。

今回の新プランでは、日本海で水揚げされた新鮮な魚介類を使用した「漁師焼き」をご用意。四角い缶箱に魚介を詰め、直火で蒸し焼きにする豪快な料理で、料理人の確かな目利きで仕入れた素材ならではの美味しさを堪能できます。

春の訪れを感じる3月の佐渡で、漁師料理と大自然を満喫できる特別な旅をお楽しみください。

★リゾートステイ

SADO二ツ亀ビューホテルは、2024年3月に客室全面リニューアル。全室海側のオーシャンビュー。シモンズ製のベッドで快適にお休みいただけます。また、ウッドデッキテラスでは二ツ亀を正面に臨みながらランチを楽しむこともできます。晴れた日には夕日を見ながらのカフェタイムや、夜には圧倒的な量の星も眺められるため、星空の観賞や天体観測にもおすすめです。

1．出発日 2026年3月1日(土)～3月31日(火)

2．旅行代金・プラン内容 （部屋タイプはおまかせとなります。）

１.マイカー付きプラン（大人2名様＋車両航送往復1台）

カーフェリー2等往復＋宿泊（1泊2食）＋マイカー航送

■新鮮魚介の漁師焼きプラン 50,800円(税込)

■基本懐石プラン 46,800円(税込)

※マイカー航送は、全長6ｍ未満の乗用車が対象です。

２.レンタカー付きプラン（大人2名様＋レンタカー1台）

カーフェリー2等往復＋宿（1泊2食）＋レンタカー2日間

■新鮮魚介の漁師焼きプラン 51,900円(税込)

■基本懐石プラン 47,900円(税込)

※レンタカーは、コンパクトタイプ(Ｓクラス)の車両です。

※ガソリン代、消費税等諸税、免責補償料、安心保証料を含みます。

３.追加料金（1名様あたり） ※3名様以上でご利用される場合は、追加料金が必要です。

マイカープラン 大人14,900～16,900円、小児9,400～11,400円

レンタカープラン 大人15,000円～17,000円、小児9,400円

プランの詳細は、下記URL（プラン紹介ページ）よりご確認ください。

○マイカー付きプラン

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/kamefuku2025_mycar/(https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/kamefuku2025_mycar/)

○レンタカー付プラン

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/kamefuku2025_rentacar/(https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/kamefuku2025_rentacar/)

3．予約受付について

インターネット予約限定となります。（5日前16:30まで予約可）

※上記のプラン紹介ページからご予約いただけます。