Voicy公式ニュースチャンネルに多彩なキャリアを持つ新パーソナリティが就任！

株式会社Voicy（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：緒方憲太郎）が運営する音声プラットフォームVoicyは、2026年2月1日（日）より、「毎日新聞ニュース」「スポニチニュース」「Voicy ITビジネスニュース」の公式ニュースチャンネルにおいて、新パーソナリティによる放送を開始いたしました。

難関オーディションを勝ち抜いた新パーソナリティが就任

アナウンサー志望の学生、専門分野を持つ社会人、ナレーターなど、声で情報を届ける熱意を持ったメンバーが、「毎朝のニュース」をあなたの耳元へ届けます。

主要3チャンネルでの新体制スタート

ニュース総合、 スポーツ・エンタメ、ITトレンドの各分野で、リスナーの皆さまのライフスタイルに合わせた「ながら聴き」に最適なニュースを配信します。

■ 新体制となる3つのニュースチャンネル

1. 毎日新聞ニュース

毎日新聞の最新ニュースを毎朝6:00にお届けします。今期はアナウンサーを目指す学生や、多様なバックグラウンドを持つメンバーが担当。

https://voicy.jp/channel/616

2. スポニチニュース

スポーツから芸能まで、スポーツニッポン新聞社のホットな話題を毎朝6:30にお届けします。スポーツ好きなパーソナリティたちの熱量あるトークも魅力です。

https://voicy.jp/channel/617

3. Voicy ITビジネスニュース

ITやスタートアップ、ビジネストレンドに関するニュースを毎朝6:20にお届けします。エンジニアや業界経験者といったメンバーがニュースの背景や用語解説を交えて発信します。

https://voicy.jp/channel/480

■ 「Voicy公式パーソナリティオーディション2026」について

本オーディションは、「声で発信をしたい方」「専門分野がある方」を対象に、例年通り、2025年12月から2026年1月にかけて実施されました。応募者は自身の声を録音した「フリートーク」などで審査に臨み、この度、各チャンネルの新パーソナリティが決定いたしました。

■ 音声プラットフォーム「Voicy」について

会員登録者数250万人の「Voicy」は、厳選されたコンテンツを“ながら聴き”できる音声の総合プラットフォームです。2,000を超えるチャンネルは、応募通過率5％前後の審査を経たパーソナリティの声を中心に、ニュースが声で聴ける「メディア放送」、企業の人柄までも伝わる「オウンドメディア」などが集まり、多忙でも生活のなかで人や情報に触れられ、日々を豊かにする声と出会える環境になっています。平均聴取維持率は約80%、平均約15分の放送を多くの方に最後まで楽しまれる文化が生まれています。収録方法はどんな発信よりもシンプルで、編集しない声だからこそ本人性や想いが届くコンテンツを生み出しています。また、クリエイターエコノミーへの注目が高まるなか、6割のチャンネルが収益化を実現しています。

URL：https://voicy.jp/