環境改善、人手不足、製造DXなどの課題を解決する新技術や製品を展示。「九州ユニークソリューションフェア」開催

ユニソル株式会社

ユニソル株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：古里 龍平）は、当社が運営事務局を務める展示会「九州ユニークソリューションフェア」を、福岡県北九州市の西日本総合展示場にて2026年2月19日（木）、20日（金）の2日間にわたって開催いたします。

九州地区では鉄鋼、化学といった基礎素材型産業や自動車産業などの加工組立型産業が多く立地しています。そのような製造現場では深刻な人手不足やカーボンニュートラル実現に向けた省エネ・脱炭素の対応が急務となっており、さらにDX（デジタルトランスフォーメーション）による属人化の解消や生産性の向上が求められています。

本展示会では、「『その手があったか！』現場の『困った』を『よかった！』に変える」をコンセプトに九州地区の製造業従事者に向けて、現場が抱える「環境改善、人手不足、省エネ、製造ＤＸ」などの課題に対するソリューションをご提案します。クーラント対策・省エネ対策の特設コーナーの設置や、126を超えるメーカーの出展による工作機械や切削工具・ツーリング、バリ取り、機械周辺機器、測定、マテハン、機械保全に関する製品展示など環境改善や自動化に役立つ製品・サービスが多数集結します。また省エネ・低圧化の成功事例紹介、測定工具の基礎講座、生産計画のDX化などをテーマにした特別セミナーも開催いたします。

なお、ユニソル株式会社からは、プライベートブランドである「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」を出展いたします。2026年1月に発売した「皮膚保護クリーム ギガプロテクト」、「卓上ドリル研磨機」などの新商品を展示するほか、まとめ買いキャンペーンや「ギガ・セレクション」製品が当たる“ガラポン抽選会”を企画しております。また、クーラント対策特設コーナーでは回収能力に優れた改善機器の「オイルスキマ」を、省エネ対策特設コーナーでは高品質かつコストパフォーマンスに優れた「エアタンク」を出品いたします。

ぜひこの機会に本展示会へお越しいただき、課題解決に役立つ最新技術や製品をご覧いただけますと幸いです。

「九州ユニークソリューションフェア」実施概要

■日時：2月19日（木）10:00～17:00、20日（金）9:30～16:00

■場所：西日本総合展示場 本館 大展示場（福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1）

JR小倉駅より徒歩5分／北九州都市高速道路 小倉駅北ランプより1分・足立ランプより8分

■展示会公式サイト：https://g-expo.net/event/kyusyu2026/index.html

※出展メーカー等の詳細は上記公式サイトをご確認いただけますと幸いです

特別セミナー概要

１.SMCが考える省エネ・低圧化提案

■日時：2月19日（木）10:30～11:30

■講師：SMC株式会社 北九州営業所 藤本 雄大氏

２.測定工具の基礎講座

■日時：2月19日（木）13:00～14:00

■講師：株式会社ミツトヨ 西日本第二営業サービス部 福岡営業所 池田 亮氏

３.データで実現する脱属人化と脱非効率！ 現場を変える生産計画実践的アプローチ

■日時：2月20日（金）10:30～11:30

■講師：株式会社スカイディスク 執行役員 兼 DX事業部長 南部 洋志氏

４.レーザ加工 自動化・省人化セミナー

■日時：2月20日（金）13:00～14:00

■講師：ヤマザキザック株式会社 FA事業部 販売ブロック 山田真也氏

ヤマザキマザックトレーディング株式会社 コーポレートアカウント部レーザ販売課 大原千佳氏

※各セミナーは小展示場にて実施いたします（定員60名）

※WEB事前登録をしていただくと、セミナーの参加申し込みをWEBで行うことが可能です

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」出展概要

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」ブース内容

「ギガ・セレクション」から発売した新商品「皮膚保護クリーム ギガプロテクト」や「卓上ドリル研磨機」、「ギガ・セレクション-リミテッド」から発売中の超硬切削工具等の展示を予定しております。

特設コーナー 出品商品

１.「オイルスキマ」（クーラント対策特設コーナー）

浮上油回収能力に優れたクーラント対策の改善機器です。

２.「エアタンク」（省エネ対策特設コーナー）

高品質かつコストパフォーマンスに優れた商品です。

オイルスキマ

エアタンク

「ギガ・セレクション」まとめ買いキャンペーン概要

下記購入金額に応じて、「ギガ・セレクション」製品の現物をサービスいたします。

１.定価10万円（税別）以上のご購入で、購入定価×10％以内の製品現物をサービス

２.定価20万円（税別）以上のご購入で、購入定価×15％以内の製品現物をサービス

「ギガ・セレクション-リミテッド」4＋1キャンペーン概要

当日発注限定で、お好みの「ギガ・セレクション-リミテッド」超硬エンドミルを一括で4本ご発注いただくと、１本サービスいたします。

※サービス品は、ご発注いただいた４本のうち最も安価な商品の定価以下が対象となります

「ガラポン抽選会」概要

「ギガ・セレクション」ブースでは、当ブランドの製品が当たるガラポン抽選会を実施いたします。

1等には、「デジタルノギス」、「作業工具セット」、「疲労軽減マット」をご用意しております。

その他の賞も製造現場に役立つ製品ばかりで魅力的な抽選会となっております。ユーザー様のどなたでも参加可能ですので、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。

※お1人様1回限り。当たった賞からお好きなものをお選びいただけます

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」について

ユニソル株式会社が展開するプライベートブランド「ギガ・セレクション」は、“ユニーク・ハイクオリティ・リーズナブル”をコンセプトに、高品質な製品をお手軽な価格で提供するとともに、他にはない独創的なコンセプトの製品を取り揃え、多くのユーザーに選ばれ続けています。なお、ギガ・セレクションから誕生した「ギガ・セレクション-リミテッド」は、超硬切削工具に特化したプレミアムブランドです。徹底的に品質にこだわった製品を取り揃えております。

ユニソル株式会社について

ユニソル株式会社は、2026年1月に「株式会社ジーネット」と「株式会社マルカ」を統合して設立した新会社です。産業機械、機器・工具、エンジニアリングに関する深い知見を組み合わせた唯一無二のソリューションを提供し、お客様の課題を解決します。「『その手があったか』を次々と」をスローガンに、感動して頂けるようなソリューションをお客様、社会に届けてまいります。

【ユニソル株式会社 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/

【ギガ・セレクション 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/original_brand/gigaselection/

【ギガ・セレクション 公式X】https://x.com/giga_selection

【ギガ・セレクション 公式Instagram】https://www.instagram.com/giga_selection/

【ギガ・セレクション 公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@gigaselection

【ギガ・セレクション 総合カタログ】https://unisol.meclib.jp/library/books/gigaselection/book/index.html