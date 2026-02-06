本場韓国の辛さを手軽に！ ブルダックソース200gのデザインリニューアル、6gの使い切りタイプ新発売

株式会社三養ジャパン

日本国内でも辛さがトレンドとして定着している中、株式会社三養（サムヤン）ジャパン(本社所在地: 東京都千代田区)は、ブルダックソース（200g）のリニューアルデザインに加え、使いやすい使い切りタイプの6g製品を新たに発売します。 ブルダックソースは、辛さだけでなく、深い旨味が特徴。コロッケやとんかつなどの揚げ物はもちろん、炒飯や炒め料理にも少量加えるだけで、本場韓国の辛さをお楽しみいただけます。

今回新発売の6gタイプは使い切り仕様で、いつでもどこでも手軽に韓国式の辛さを楽しみたい時便利にお使いいただけます。

【商品概要】

ブルダック旨辛ソース定番の味 200g

・商品名：ブルダック旨辛ソース定番の味

・内容量：200g

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

・賞味期限：12ヶ月

ブルダック旨辛ソース定番の味 6g

・商品名：ブルダック旨辛ソース定番の味

・内容量：300g（6g×50本）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

※発売時期は4月予定

・賞味期限：12ヶ月

【 株式会社三養ジャパン 】

1961年に韓国で設立した三養食品株式会社の日本法人。

三養食品株式会社は1963年に韓国初のインスタントラーメン「三養ラーメン」を発売し、インスタントラーメンを第2の主食として韓国に新たな食文化を定着させました。

以降、50年以上にわたる歴史と技術力を背景に「ブルダック炒め麺」シリーズを中心にグローバルブランドとして成長を遂げ、現在ではK-FOODの世界的な人気を牽引しています。

2025年には、汁ありタイプの韓国ラーメン「メップ」や、本格プロテインパスタ「tangle」などの新商品を発売。

今後も日本国内における韓国フード市場のさらなる拡大に向け、HBAFをはじめ韓国食品の取り扱い拡充に努めてまいります。

日本法人所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-23-1神田錦町安田ビル12F

代表取う締役：洪 範準

設立： 2019年

事業内容： 即席麺類・スナック類・ソース類の輸入及び販売

HP：https://samyangfoods.co.jp

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。



「tangle（テングル）」について

tangle（テングル）は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、新時代の革命的インスタントパスタです。

「メップ」について

メップは、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」は韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、メップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております。

