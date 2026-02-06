Audible、第173回芥川賞・直木賞すべての候補作を本日配信ラインアップ完了！ 第174回直木賞受賞作『カフェーの帰り道』も3月末配信決定

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）では、第173回芥川賞・直木賞すべての候補作についてラインアップが完了し、オーディオブックとしてお楽しみいただけるようになりました。また、第174回直木賞受賞作『カフェーの帰り道』のオーディオブック版の配信も決定しました。

本日2月6日（金）より『乱歩と千畝―RAMPOとSEMPO―(https://www.audible.co.jp/pd/B0FHJ8C3VF)』の配信が開始され、これにより第173回芥川賞・直木賞の候補作品が出そろい、同回の候補作品すべてをAudibleでお聴きいただけるようになりました。柚月裕子さんの『逃亡者は北へ向かう(https://www.audible.co.jp/pd/B0FHJ6CMRD)』や逢坂冬馬さんの『ブレイクショットの軌跡(https://www.audible.co.jp/pd/B0FFBC4L6P)』、グレゴリー・ケズナジャットさんの『トラジェクトリー(https://www.audible.co.jp/pd/B0FNWHWQJN)』など、昨年の芥川賞・直木賞で多くの読者の関心を集めた作品をすべてお楽しみいただけます。

また、1月14日（水）に発表された第174回直木賞受賞作、嶋津輝さんの『カフェーの帰り道(https://www.audible.co.jp/pd/B0GFN1C8NH)』のAudibleでの配信が決定しました。3月末の配信を予定しています。

Audibleでは、芥川賞・直木賞関連作品をはじめ、注目を集める作品をできるだけ早く“聴く読書”として耳でも味わっていただけるよう、オーディオブック化を進めています。さまざまなライフスタイルや読書習慣に寄り添い、音声で本を楽しめる選択肢を通じて、話題作に触れる機会を広げています。

ぜひこの機会に、芥川賞・直木賞作品をAudibleでお楽しみください。

Audibleで聴ける芥川賞・直木賞 歴代受賞作品はこちら

https://www.audible.co.jp/ep/akutagawa-naoki

＜第173回芥川賞候補作＞

『トラジェクトリー(https://www.audible.co.jp/pd/B0FNWHWQJN)』 著者：グレゴリー・ケズナジャット

『鳥の夢の場合(https://www.audible.co.jp/pd/B0FH6QL7S5)』 著者：駒田隼也

『踊れ、愛より痛いほうへ(https://www.audible.co.jp/pd/B0FN35MKZ1)』 著者：向坂くじら

『たえまない光の足し算(https://www.audible.co.jp/pd/B0FNWH66FG)』 著者：日比野コレコ

＜第173回直木賞候補作＞

『ブレイクショットの軌跡(https://www.audible.co.jp/pd/B0FFBC4L6P)』 著者：逢坂冬馬

『乱歩と千畝―RAMPOとSEMPO―(https://www.audible.co.jp/pd/B0FHJ8C3VF)』 著者：青柳碧人

『嘘と隣人(https://www.audible.co.jp/pd/B0F71N4R26)』 著者：芦沢央

『踊りつかれて(https://www.audible.co.jp/pd/B0FB7W5PHX)』 著者：塩田武士

『Ｎの逸脱(https://www.audible.co.jp/pd/B0DTYN9FBM)』 著者：夏木志朋

『逃亡者は北へ向かう(https://www.audible.co.jp/pd/B0FHJ6CMRD)』 著者：柚月裕子

＜第174回直木賞受賞作品＞

カフェーの帰り道

配信予定日：2026年3月末

著者：嶋津輝

ナレーター：かわい凛香

URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0GFN1C8NH

東京・上野の片隅にある、あまり流行（はや）っていない「カフェー西行」。食堂や喫茶も兼ねた近隣住民の憩いの場には、客をもてなす個性豊かな女給がいた。竹久夢二風の化粧で注目を集めるタイ子、小説修業が上手くいかず焦るセイ、嘘つきだが面倒見のいい美登里を、大胆な嘘で驚かせる年上の新米・園子。彼女たちは「西行」で朗らかに働き、それぞれの道を見つけて去って行ったが……。大正から昭和にかけ、女給として働いた“百年前のわたしたちの物語”。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp