“大人女性の悩みに効く”Eluraがアトレ大森・モザイクモール港北に２店舗連続オープン！特別イベント&限定カラーアイテムも登場！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の“大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」、この春２店舗連続オープン。2026年2月6日（金）にアトレ大森、２月２７日（金）にモザイクモール港北に出店いたします。また、これを記念しEluraの大人気企画・無料簡易パーソナルカラー診断イベントをそれぞれオープンから３日間実施、新店舗でしか手に入らない限定カラー４色を含めたパーソナルカラー対応アイテムも登場します。

Eluraは、2019 年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

たくさんの声にお応えし、2026年2月6日（金）にJR大森駅直結の商業施設アトレ大森、2月27日（金）に横浜市営地下鉄（ブルーライン・グリーンライン）センター北駅からすぐの商業施設モザイクモール港北に出店。オープンを記念し、各店舗オープンより3日間、Eluraならではのスペシャルイベント「無料簡易パーソナルカラー診断」を実施いたします。検定保有スタッフによる簡易カラー診断を予約なし・完全無料でお受けいただけます。また、参加いただいた方には当日のお買い物から利用可能なスペシャルクーポンもプレゼント。さらに、新店舗限定カラー4色を含めた、パーソナルカラー対応アイテム「パールボタンリブカーディガン」も登場します。

■Elura アトレ大森店について

オープン日：2026年2月6日（金）

住所 ：東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森 3F

電話番号：03-6459-6541

営業時間：10:00～21:00

アトレ大森HP：https://www.atre.co.jp/omori/

■Elura モザイクモール港北店について

オープン日：2026年2月27日（金）

住所 ：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-2 モザイクモール港北1F

電話番号：045-914-2129

営業時間：10:00～20:00

モザイクモール港北HP：https://www.mosaicmall.jp/

■似合う色がわかる！無料・簡易パーソナルカラー診断イベントについて

オープンを記念し、Eluraの人気サービス「パーソナルスタイリングサービス」から「簡易パーソナルカラー診断」がスペシャルイベントとして登場。Eluraスタッフによるパーソナルカラー簡易診断・着こなしのアドバイスを行います（参加無料・予約不要）。また、ご参加いただいた方にイベント参加店舗でのお買い物でご利用いただける1,000円OFFクーポン券（税込8,000円以上お買上げで使用可能・使用期限あり）をプレゼントします。

アトレ大森店

開催日：2026年2月 6 日（金）・7日（土）・8日（日）

開催時間：11 時～ 17 時（最終受付 16 時 45 分）

開催場所：アトレ大森 3F フリースペース

参加方法：当日受付（上限人数に達した場合受付を終了）

モザイクモール港北店

開催日：2026年2月 27 日（金）・28日（土）・3月1日（日）

開催時間：11 時～ 17 時（最終受付 16 時 45 分）

開催場所：モザイクモール港北 1Fエスカレーター横

参加方法：当日受付（上限人数に達した場合受付を終了）

大粒パールが映える大人のためのカーディガン。軽い素材感ながら、程よい厚みで体のラインを拾わず、着るだけで立体感あるシルエットが完成します。プルオーバーとしても、羽織としても◎。また、お仕事からカジュアルまで対応できる万能アイテムです。

今回、新店舗オープンを記念し、パーソナルカラーに対応する限定カラーをアトレ大森店・モザイクモール港北店だけで数量限定で販売。「必ず似合う色が見つかる」特別なラインアップとなっています。

●パールボタンリブカーディガン \7,700税込（FREE） 限定カラー含む全8色展開

全店舗&WEB展開カラー（4色） ホワイト・キャメル・ブルー・ネイビー

新店舗限定展開カラー（4色） ライトグレー・ベビーピンク・バターイエロー・アイシーグリーン

●パーソナルカラー対応カラーについて

スプリングタイプ（イエローベース）対応：ホワイト&アイシーグリーン

サマータイプ（ブルーベース）対応：ネイビー&ベビーピンク

オータムタイプ（イエローベース）対応：キャメル&バターイエロー

ウィンタータイプ（ブルーベース）対応：ブルー&ライトグレー

■その他新店舗限定イベントついて

【and ST新規ご登録でスペシャルプライス】

新店舗（アトレ大森店、モザイクモール港北店）で、and STに新規でご登録いただくとお買い上げ金額より10%OFF。お得にお買い物いただけるチャンスです。（期間限定／終了日は各店舗スタッフにお尋ねください）

■Eluraについて

Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全25店舗を展開（新店舗・催事店舗含む）。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)

＜ブランド公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）

＜ブランド公式YouTubeチャンネル＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)

＜ブランド公式Xアカウント＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/