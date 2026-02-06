素のままの美しさを纏い、静かな存在感を放つ「Raw Line」が4℃ HOMME+から登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「4℃ HOMME+」は、ミニマルで素のままの美しさを身に纏う「­Raw Line」を2026年2月6日(金)より公式オンラインショップおよび一部の4℃店舗にて販売を開始いたします。

4℃ HOMME+ の新作ジュエリーは、素のままのラインを生かし、ミニマルデザインを軸に余計な装飾を削ぎ落とした洗練のシルエットが特徴のコレクション。

チェーンの丸みや厚み、パーツのバランスにこだわり、素肌になじむ自然なボリューム感を追求しながら、素材の良さを存分に活かしています。無駄を削ぎ落としたミニマルな造形は、まるで呼吸するように肌になじみ、空気のように軽やかに、それでいて確かな存在感を放ちます。どこか静かで芯のある、日常に寄り添ったジュエリーを。

■削ぎ落とす美しさを手元に

From Left

SV950 Bracelet \24,200

SV950 Bracelet \19,800

SV950 Bracelet \16,500

SV950 Bracelet \29,700

SV950 Bracelet \13,200

華美な装飾ではなく、線そのものの美しさで魅せるミニマルなブレスレットコレクション。シルバーの凛とした質感に、不要なものを削ぎ落とした純粋なフォルム。素のままのラインが際立ち、どこまでもシンプルで、どこまでも洗練された佇まい。華奢なチェーンからボリューム感ある存在感のあるタイプまで、選んで楽しい幅広いラインナップで“自分らしさ”をさりげなく引き立てるパートナーとして、日常に寄り添います。無駄を削ぎ落とすことで生まれる、余白のある美。静かに手元で輝きを放つ、等身大のミニマルジュエリーです。



■無骨さと洗練が溶け合う、静かな存在感

From Left

SV950 Bracelet \69,300

SV950 Bracelet \66,000

SV925 Bracelet \49,500

装飾を削ぎ落とし、素材と構造の美しさに立ち返る、繊細さと重厚さを併せ持つ、静かで力強いブレスレットコレクションです。オリジナルのアンカーチェーンを基軸に、サイズ違いやエンドパーツのディテールで個性を加え、選ぶ人のスタイルにそっと馴染みながらも、確かな存在感を放つ一本になっています。装着感とデザイン性を兼ね備えた、4℃ HOMME+らしいコレクション。



■機能美を纏う、ミニマルなブレスレット

From Left

SV950 Bracelet \19,800 ※EC限定

SV950 Bracelet \19,800 ※EC限定

直線的で端正なチェーンと、やわらかな表情のボールチェーン。異なる表情を持つ2タイプに、着脱しやすいマグネットジョイントを採用した新作ブレスレットです。構造そのものをデザインとして昇華させ、無駄を削ぎ落としたフォルムが手元に静かな存在感を添えます。日常に自然と溶け込みながら、さりげなく個性を映し出す一本です。

