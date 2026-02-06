ワンキャリア、就活生向けスタートアップ連続セミナー「Tokyo Startup Internship Summit」を始動

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を運営する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、スタートアップでのインターンシップ・就活の解像度を高める就活生向けオフラインイベント「Tokyo Startup Internship Summit」を2026年2月16日(月)から全4回[※1]で開催します。

本イベントは、当社が事業者として採択された東京都の「令和7年度スタートアップへの学生インターンシップ推進事業運営業務」の一環となります。

※1 第3回、第4回は詳細を決定し次第、あらためて告知します。

イベントは下記からお申し込みいただけます。

「令和7年度スタートアップへの学生インターンシップ推進事業」の概要

社会課題を解決するイノベーション実現のためには、革新的なアイデアで社会課題を解決するスタートアップの担い手が必要です。東京都は、若者にスタートアップで働くことのやりがいや面白さを伝え、キャリアの選択肢を広げる取組として、企業・若者双方におけるインターンシップの活性化を推進してきました。昨年度に引き続き、スタートアップのインターンシップの受入環境を強化するため、本業務を実施することとなりました。

セミナーの概要

「Tokyo Startup Internship Summit」は、首都圏の学生を対象に、スタートアップでのインターンシップ・就職に興味関心をもつきっかけを提供するオフラインイベントです。大企業とスタートアップの比較を通じて、就職先の選択肢としてスタートアップへの理解を深められる材料を提供するほか、スタートアップで働く魅力的な人材と直接交流できる機会の創出や、ITをテーマにした理系人材に特化した企画も実施します。

開催概要

■ Tokyo Startup Internship Summit VOL.1 ～スタートアップ vs 大企業 マーケティング編～- 開催日時 ： 2026年2月16日(月) 14:00~18:00（予定）- 参加対象 ： 首都圏にお住まい・通学する大学生・大学院生- 参加費 ： 無料- 開催場所 ： Tokyo Innovation Base（住所：東京都千代田区丸の内3-8-3、最寄駅：JR・東京メトロ各線有楽町駅ほか）- 申し込みサイト： https://www.onecareer.jp/events/seminar/79610(https://www.onecareer.jp/events/seminar/79610?utm_source=oc&utm_medium=event_list&utm_campaign=event_details)- 内容 ：- - 登壇企業紹介：注目の成長企業5社が、1社5分のピッチ形式で各社の事業内容やミッション、仕事の醍醐味を凝縮してお伝えします。各社のインターンシップの特徴や、各社が目指すビジョンを短時間で効率よくインプットできます。- - パネルトーク：スタートアップ経験者・大企業経験者が、実体験をもとに、それぞれの環境で得られるマーケティング経験・スキルの違いを解説します。- - 社員との座談会：パネルトークや就職活動を通して気になることを、登壇するスタートアップ各社の社員に直接質問することで、キャリア・就活の解像度向上を図れます。- 登壇企業 ： L&E Group、みんなのマーケット、TBM、ヘルスベイシス、ワンキャリア- こんな方におすすめ：- - 就活スタートダッシュで、「企業選びの視点」を手に入れ、周りに差をつけたい方- - スタートアップ・大企業など、幅広く検討しており、各社でのキャリアの解像度を上げたい方- - マーケティングやブランドづくりのキャリアを考えている方- - スタートアップでのインターンシップを検討している方

■ Tokyo Startup Internship Summit VOL.2 ～課題解決力発展ワーク＆フィードバック編～- 開催日時 ： 2026年2月25日(水) 14:00~18:00（予定）- 参加対象 ： 首都圏にお住まい・通学する大学生・大学院生- 参加費 ： 無料- 開催場所 ： Tokyo Innovation Base（住所：東京都千代田区丸の内3-8-3、最寄駅：JR・東京メトロ各線有楽町駅ほか）- 申し込みサイト： https://www.onecareer.jp/events/seminar/80058(https://www.onecareer.jp/events/seminar/80058?utm_source=oc&utm_medium=event_list&utm_campaign=event_details)- 内容 ：- - 登壇企業紹介：注目の成長企業5社が、1社5分のピッチ形式で各社の事業内容やミッション、仕事の醍醐味を凝縮してお伝えします。各社のインターンシップの特徴や、各社が目指すビジョンを短時間で効率よくインプットできます。- - 課題解決ワーク（グループワーク）実践・フィードバック：実際のグループワークを通じて、登壇企業のエース社員からフィードバックをもらい、就活に留まらない「課題解決力」を向上させるヒントが得られます。- - 社員との座談会：課題解決ワークや就職活動を通して気になることを、登壇するスタートアップ各社の社員に直接質問することで、キャリア・就活の解像度向上を図れます。特に、成長を加速させる「スタートアップでのインターンシップ」の魅力についても深掘りできます。現場社員と直接話すことで、就活初期に一気にキャリアの解像度を上げ、具体的な次の一歩を見つけることができます。- 登壇企業 ： サイバーエージェント、SmartHR、HRBrain、ZEIN、ハイタレント- こんな方におすすめ：- - 「課題解決力」を武器にキャリアを歩みたいと考えている方- - エース社員がどのような考えで仕事をしているのかを知りたい方- - グループディスカッションのフィードバックをもらい、選考通過率を上げたい方- - スタートアップでのインターンシップを検討している方

