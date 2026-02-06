リーナー、総額7億円の資金調達を実施～金融機関からの長期借入及びコミットメントラインによるデット調達～

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行より、無担保・無保証かつ株式の希薄化を伴わないデット調達として、長期借入及びコミットメントラインによる総額7億円の資金調達を実施いたしました。

本資金は、主に「AI支出管理プラットフォーム」の機能強化や「調達AIエージェント」の開発・普及など、事業全体の強化に充当し、お客様の競争優位性の創出を力強く支援してまいります。

■資金調達の背景

リーナーはこれまで、「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、企業の調達・購買業務の高度化を実現するAI・DX推進サービスを開発・提供してまいりました。

日本の調達業務が抱える、長年の慣習による非効率性や、外部環境の変化による複雑化といった課題に対し、デジタルの活用で根本から変革し、日本企業全体の競争優位性の創出に貢献すべく、取り組んでおります。

この度、無担保・無保証かつ株式の希薄化を伴わないデット調達として、金融機関各社より長期借入およびコミットメントラインによる総額7億円の資金調達を実施いたしました。

今回のエクイティ調達を伴わないデット単独での調達が実現した背景には、弊社の強固な事業基盤に基づく持続的な高い成長性と財務の健全性が、金融機関各社に高く評価されたことが挙げられます。

また、弊社の「調達領域を変革するサービス」が、単なる効率化に留まらず、お客様の経営課題解決に深く貢献しているという本質的な価値を、高くご評価いただいた結果であると考えております。

なお、当社は2024年10月にシリーズBラウンドで約15億円のエクイティ調達を完了しており、今回のデット調達は、その後の事業成長をさらに加速させるための戦略的な資金調達となります。

今回の調達資金は、主に事業の提供価値を最大化するための強化に集中的に充当いたします。

具体的には、科目別実態をAIが自動分類・可視化する「AI支出管理プラットフォーム」、調達業務の属人化解消と高度化を実現する「調達AIエージェント」、そして調達AI・DXの推進を支援する「調達コンサルティング事業」への集中的な投資です。

これにより、お客様の調達課題発見スピードを劇的に高め、業務効率の飛躍的な向上を実現し、お客様の競争優位性の創出を力強く支援してまいります。

■資金調達概要

借入先金融機関（五十音順）：商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行

総額：7億円

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングプラットフォーム「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp