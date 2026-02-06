インド・チェンナイメトロ向けにエスカレータなど計 451 台を受注

フジテック株式会社

フジテック株式会社(本社:滋賀県彦根市、社長:原田政佳)は、グループ法人のFujitec India Private Ltd.(フジテック・インド)を通じて、南部のチェンナイで計画が進む「チェンナイメトロ(3号線・5号線)整備工事」向けに、エスカレータ・動く歩道計451台を受注しました。

インド政府は、大都市圏で鉄道をはじめとした公共交通インフラの整備を推進する方針を掲げています。チェンナイのメトロ整備工事では、第 1 フェーズに続く第 2 フェーズとして、チェンナイの東西南北をつなぐプロジェクトが進行しています。本プロジェクトにおいて、当社は 3 号線・5 号線で、54の駅舎(地下駅34駅、高架駅20駅)に計451台を納入します。完成は2029年の予定です。

今回の受注は、2024年11月に決定したエレベータ239台の受注に続くもので、本プロジェクトには、合わせて690台の昇降機を納入することになります。

■フジテック・インド 社長 シャキール・アーメドのコメント

チェンナイメトロにおいて、エレベータに続きエスカレータ・動く歩道の大型受注を獲得することができ大変光栄です。

今回の受注は、当社の昇降機への信頼、およびプレゼンスの高さを示すものであり、この受注が、インドにおける“安全・安心”でフラットな世界を実現するためのさらなる大きな一歩になると確信しています。

■受注概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46269/table/106_1_2e625aab22ac39903740303464483007.jpg?v=202602061051 ]

■インドにおける当社の昇降機事業

当社は、2004年にフジテック・インド(Fujitec India Private Ltd.)を設立し、経済成長著しいインド市場での事業活動を本格化させました。

2011年には、インド国内初の生産拠点としてチェンナイ郊外にエレベータ工場「ビッグライズ」を稼働させ、現地での一貫した生産体制を構築しています。エスカレータも、公共施設を中心に多数納入するなど、インドの急速な都市化とインフラ発展に貢献しています。

【フジテック株式会社について】

フジテックは、エレベータ・エスカレータ・動く歩道の専業メーカーです。研究開発・製造・販売・据付・保守・リニューアルまで一貫体制で行い、世界23の国と地域に“安全・安心”で“快適”な移動空間を提供しています。