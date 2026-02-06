ｉＡＥＯＮの電子レシート、累計１億枚を突破！

イオン株式会社

イオンが提供するトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」の電子レシートの利用が、２０２６年１月末で累計１億枚を突破しました。２０２４年６月のサービス開始から１年８カ月での１億枚達成となります。

紙レシートを受け取ることなく、購入情報が自動でアプリに保存される仕組みは、「紙ゴミが減った」「買物がスムーズになった」といったお客さまの声とともに、日常の買物シーンに着実に浸透しています。

【１億枚が生み出した、環境への効果「紙レシート換算：地球半周分」】

１億枚の電子レシートは、紙レシート換算で約１２５トンの紙資源削減に相当し、約２８,０００本以上の木を守る効果が見込まれます。これは、地域の小規模な森林ひとつを保全するのに匹敵する環境価値です。また、紙の生産・輸送・廃棄に伴うＣＯ2排出を大幅に抑制しています。さらに、レシート１億枚は、距離換算で２０,０００キロメートル(１枚２０ｃｍ)に相当し、地球の半周に相当する距離です。電子レシートの普及は、お客さまの１億回の「便利さ」と１億回の「環境配慮の選択」が積み重なった結果です。

【電子レシート利用拡大の背景】

●イオングループ約４,０００店舗で利用可能

電子レシートは「イオン」「マックスバリュ」「まいばすけっと」など、イオングループ約４,０００店で利用が可能です。店頭のサイネージやレジ周辺での告知などで認知が拡大しています。

●ｉＡＥＯＮ利用者の増加

機能拡充や使いやすさの改善を重ね、ｉＡＥＯＮのダウンロード数は２,０００万を突破しました。

●ストレスの少ないお買物体験

一度設定すれば、レジで特別な操作は不要です。紙レシートを受け取らない買物に慣れることで、

購入情報が自動でアプリに保存される体験が日常となり、継続的なご利用につながっています。

【利用者の声と時間価値「時間価値：約１０年分」】

当社が実施した調査では、ｉＡＥＯＮの電子レシートを実際に利用している方から、日常の小さな変化を実感する声が多く寄せられました。

（２０２６年１月実施ｉＡＥＯＮアンケート 有効回答８３，５３２人）

●「紙ゴミが減り、気持ちもすっきりした」

紙レシートを受け取らずに済むことで、保管や処分の手間がなくなったという声が多く見られます。

●「いつでもスマホで見返せて安心」

いつ・どこで・何を購入したかを、アプリ上からいつでも確認できる点が評価されています。

●「レジでのやりとりが減り、買物がスピーディーになった」

紙レシートの印字や受け渡しがなくなり、会計がよりスムーズになったと感じる方が増えています。

商品購入後の紙レシートを「受け取る」「財布にしまう」「捨てる」といった一連の動作が１回あたり３秒短縮できると仮定すると、電子レシート１億枚で約９.５年分の時間を節約できた計算になります。これは社会全体でみれば、ひとりの人生の「約１０年分」に匹敵する時間価値を生み出しています。

電子レシートは、環境への配慮を“無理なく続けられる行動”として受け入れられており、日常の小さなストレスを減らすことで、お客さまのお買物スタイルに変化をもたらしています。

【ｉＡＥＯＮ電子レシート利用者に見られる“家計志向”の購買傾向】

電子レシートの利用実績を分析したところ、クーポンは一人当たり月平均で４.６回の利用をいただいており、平均約７００円の割引を提供しております。ｉＡＥＯＮ利用者全体では、クーポンはおひとりさま月平均で３.６回の利用、平均約５３０円の割引となるため、電子レシートをご利用のお客さまは、よりお得にお買物をされていることが分かりました。

物価上昇や先行き不透明な経済環境が続くなか、イオンは「ｉＡＥＯＮ」を通じて、環境負荷の低減と同時に、実質的な“家計応援”につながる価値を提供しています。

ご参考

■ｉＡＥＯＮ 電子レシート １億枚突破キャンペーン」

１. 企 画 名：「電子レシート１億枚突破キャンペーン」

２. 期 間：２０２６年２月６日（金）～２月２８日（土）

３. 内 容：６００円（税抜）以上の電子レシート１枚以上発行の方に抽選で１０名さまに

１０,０００ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ、３,０００名さまに１００ＷＡＯＮ

ＰＯＩＮＴを贈呈。

４. 応募条件：ｉＡＥＯＮアプリからエントリー

イオンは今後も電子レシートの機能拡充と使いやすさ向上を進め、より便利な買物体験を提供してまいります。

電子レシート機能対象企業（１８社）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5617_1_7630c8969d447012f01ae969cf76dd9c.jpg?v=202602061051 ]

＜「ｉＡＥＯＮ」について＞

イオンスマートテクノロジーが提供するイオンのグループ共通公式アプリです。会員コードでポイントをためたり、コード決済サービス「ＡＥＯＮ Ｐａｙ」で

お支払いをしたり、クーポンでおトクにお買物できるサービスを提供しています。

「ｉＡＥＯＮ」の詳細は https://www.aeon.com/aeonapp/