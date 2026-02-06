編集者が今だからこそおすすめしたい良書をピックアップ！「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア2026年2月」を2月6日（金）より開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、対象の電子書籍が50％オフで購入できる「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア 2026年2月」を2026年2月6日（金）から2月13日（金）まで実施いたします。

＜フェア特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/recommend/(https://book.impress.co.jp/recommend/)

セール期間：2026年2月6日（金）から2月13日（金）まで

■作り手が「今読者に届けたい本」をピックアップする月に一度の電子書籍セールを実施

「この本をぜひ読んでほしい！」そんな編集者の熱い気持ちをお届けする、お得な電子書籍セール「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア」。インプレスブックスで販売している電子書籍を対象として50％オフで販売いたします。IT、デザイン、ビジネス、写真撮影など、幅広いジャンルから毎月、編集者の「今だからこそおすすめしたい良書」をご紹介していきます。おすすめポイントをまとめた編集者のコメントも掲載しておりますので、ぜひ購入の参考にしてください。

■2026年2月のセール対象書籍と担当者コメント

・できるイラストで学ぶ 入社1年目からのHTML＆CSSとWebデザイン

［担当者より］

「Webサイト制作ってなんだか難しそう……」と、なかなか踏み出せずにいる方におすすめしたい一冊です。本書に登場するのは新入社員の美咲とナビゲーターの羊先輩。2人の会話でつまずきやすいポイントもしっかり解説しているので安心して取り組めます。デザインの考え方も一緒に学んで、素敵なWebサイトを作ってみませんか？

・SNSマーケティング図鑑

［担当者より］

「なんとなく」のSNS運用から卒業しませんか？ 本書は3,000社以上の支援実績を持つプロが、成果直結の84の手法を図解した「使える」図鑑です。業種や予算別の最適解がひと目で分かり、自社が今やるべき施策が明確になります。現場の素朴な疑問に答えるQ&A集も収録しており、迷えるSNS担当者の心強い相棒となる一冊です。

・たった10行で仕事がはかどるExcel マクロ＆VBA 全部入り 改訂2版（できる全部入り）

［担当者より］

「たった10行で仕事がはかどる」をコンセプトに、仕事で活用できる10行以内のコンパクトなマクロを1冊にギッシリ詰め込みました。「カタカナだけを全角にしたい」「コピーしたカンマ区切りのデータを列ごとに配分したい」など、単純だけど時間がかかる作業は自動化しましょう！

・いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月

［担当者より］

会社員など、確定申告が不要な人でも「投資をした」「家を売却した」人は確定申告が必須になる場合があります。また、今年の確定申告では「年収の壁」見直しで、控除額が大きく変わっています。つまり、今まで通りの書き方では不十分。知らないで損する前に、本誌でトクする確定申告の書き方を確認しておきましょう！

・見やすい・読みやすい・伝わるをつくる 文字組力

［担当者より］

デザイン上の文字がなぜか見にくい」「ZINEや同人誌、お品書きがなんかイマイチ…」そんなお悩みはありませんか？

本書は、難しい専門用語を使わずに「基本」を解説してくれる、とてもやさしい文字組の入門書です。文字を扱う上でのモヤモヤが、この1冊で解決しちゃいます！

・Pythonで学ぶ Webアプリのセキュアコーディング 脆弱性の見つけ方・直し方が身につく実践入門

［担当者より］

Webアプリのセキュアコーディングを「知識」で終わらせない、実践重視の一冊。Pythonで動作する「やられアプリ」を使い、SQLインジェクション／XSS／CSRFなど攻撃の再現から修正までを体験できます。若手エンジニアが現場で本当に求められる、脆弱性対応の考え方と手順を確実に身につけられる内容です。

・世界一やさしいLINE 改訂新版

［担当者より］

友人との連絡や家族との通話が無料でできるLINEは, 今や生活に欠かせないアプリです 。本誌は、LINEをはじめて使う方や操作に不安のある方のために、大きな文字とスクリーンショットを用いてやさしく解説します 。LINEの初期設定からトークや通話といった基本操作、困ったときのQ&Aまでこの一冊でわかります。

・よくばり撮影地ガイド

［担当者より］

日本各地の絶景が撮りたくても、仕事や家事でなかなか自由に撮影の時間が持てないもの。本書はそんな忙しい写真愛好家のために作られた、休日の撮影プランをルートで紹介する撮影地ガイド。全国55のおすすめルートを季節ごとに分類し、300点以上の絶景写真を掲載しています。著者の阿部淳一氏は、某有名カメラ量販店の名物バイヤーとして勤める傍ら、休日を利用してプライベートで毎週のように全国各地の旬の絶景を巡る筋金入りのセミプロカメラマン。その豊富な知識と実体験に基づく“生きた”撮影プランを皆さんも試してみませんか？

計 8タイトル

当社では様々なセール・キャンペーンを随時実施中です。最新情報はインプレスブックスの公式X（@impress_corp(https://twitter.com/impress_corp)）でも発信いたします。

