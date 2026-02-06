2026年2月16日（月）より一部百貨店にて3層のショコラを、香り豊かなココアクッキーでサンドした、「ショコラサンド」が新発売！

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつ よしてる)）は、2026年2月16日（月）より、一部百貨店にて新商品「ショコラサンド」を販売いたします。食感・味わいの異なる3層のショコラを、ぱりっと軽やかな歯切れと、さくっとほどける口あたりが特徴のココアクッキーで挟んだ、サンド菓子です。大切な人への贈り物や頑張る自分へのご褒美におすすめです。

長くチョコレートと共に歩んできた、老舗メーカーだからこそできる味があります。

カカオの香り、口に広がる余韻、

そして記憶に残るチョコレートの濃厚さ。

深みのあるチョコレートと、

なめらかなガナッシュ、やさしい口どけのクリームが

ひとつになった３層ショコラ。

香り豊かで“ぱりさくっ”としたココアクッキー。

各素材の持ち味をバランスよく丁寧に重ねて生まれたのが、

メリーチョコレートのショコラサンドです。

【商品情報】

・商品名：ショコラサンド（新商品）

・発売日：2026年2月16日（月）

・販売場所：一部百貨店

・価格：内容量・価格（税込）

３枚入り 1,026円

8枚入り 2,376円

12枚入り 3,564円

◆ショコラサンド おいしさの秘密

・ココアクッキー

クッキー生地は、ぱりっと軽やかな歯切れと、さくっとほどける口あたりが特徴となるよう丁寧に焼き上げています。厚み、レシピ、焼き時間まで細やかに調整し、サンドされたチョコレートの濃厚さを引き立てる、上品なバランスに仕立てました。

・チョコレート＋ガナッシュチョコレート

チョコレート部分の濃厚さとなめらかさは、上質さや本格感の証となる、特にこだわったポイントです。ガナッシュチョコレートにブルボンバニラ香料を合わせることで、香りや味わいに深みを添え、ひと口の満足感をしっかりと届けます。

・チョコレートクリーム

チョコレートらしい香りと深みをしっかりと感じられるよう、レシピにこだわったチョコレートクリームです。ガナッシュやクッキーと重なりあったときに、食感に心地よい変化が生まれるよう、くちどけのよいバランスに仕立てました。

【２月１６日（月）展開店舗】

https://www.mary.co.jp/mary/pdf/2060216_chocolat_sand.pdf

■ぜひ本商品の取材・ご掲載をお願いいたします。お気軽にご相談ください。