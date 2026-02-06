やさしいズ・タイが大宮ラクーンよしもと劇場を1日ジャック！　3月21日(土)「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」開催！

3月21日(土)、大宮ラクーンよしもと劇場にて、「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」を開催いたします。




　本イベントでは、タイの大人気企画『超難問王決定戦』をはじめとする、全4公演をお届けします。


　また、全公演を網羅できる「通し券」をご購入いただいた方には、特典として「特設オープンチャット参加権」を配布。全公演終了後には、ここでしか見られないオフショットも公開予定です。さらに、配信チケットをご購入のお客様にも限定の「特典映像」をご用意しております。


　会場でもご自宅でも、一日中「素敵な景色」を楽しめること間違いなしのラインナップとなっております。



＜やさしいズ・タイ　コメント＞

やさしいズタイpresents企画で


大宮の劇場をジャックします！


ナイスメンバーでナイス全6企画を朝から晩まで！


1日中笑って楽しい


素敵な景色を一緒に見ましょう！





　＜公演概要＞

「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」


１.「見すぎちゃダメよ も・じ・ば・ら・し&こここここここここここここここたえ」


時間：開場12:15｜開演12:30｜終演13:45


料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)


２.「強いカタチ&ごく二部に伝える人達」


時間：開場14:15｜開演14:30｜終演15:45


料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)


３.「パドック大喜利～目指せ喜利馬記念～」


時間：開場16:15｜開演16:30｜終演17:30


料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)


４.「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超ヤジ ～超古参ファン仁木・有宗・秋定がずっとヤジ入れてくる～」


時間：開場18:15｜開演18:30｜終演19:30


料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)



全公演出演：やさしいズ／男性ブランコ／ビスケットブラザーズ／滝音／ケビンス／キンボシ／ミカボ／世間知らズ／バリカタ友情飯　


※都合により出演者が変更になる場合がございます。


通し券：リアル4公演通し券 10,000円（特設オープンチャット参加権付き)


　4公演オンラインセット券　5,000円(特典映像付き)



チケット販売スケジュール


先行期間：2月7日（土）11:00～2月9日（月）11:00　※通し券のみ


当落発表：2月10日（火）18:00頃


オンライン・一般発売：2月11日（水）10:00


チケット販売ページ：


FANY Ticket　https://yoshimoto.funity.jp/


FANY Online Ticket　https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/