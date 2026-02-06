やさしいズ・タイが大宮ラクーンよしもと劇場を1日ジャック！ 3月21日(土)「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」開催！
3月21日(土)、大宮ラクーンよしもと劇場にて、「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」を開催いたします。
本イベントでは、タイの大人気企画『超難問王決定戦』をはじめとする、全4公演をお届けします。
また、全公演を網羅できる「通し券」をご購入いただいた方には、特典として「特設オープンチャット参加権」を配布。全公演終了後には、ここでしか見られないオフショットも公開予定です。さらに、配信チケットをご購入のお客様にも限定の「特典映像」をご用意しております。
会場でもご自宅でも、一日中「素敵な景色」を楽しめること間違いなしのラインナップとなっております。
＜やさしいズ・タイ コメント＞
やさしいズタイpresents企画で
大宮の劇場をジャックします！
ナイスメンバーでナイス全6企画を朝から晩まで！
1日中笑って楽しい
素敵な景色を一緒に見ましょう！
＜公演概要＞
「やさしいズタイpresents『素敵大宮六景』」
１.「見すぎちゃダメよ も・じ・ば・ら・し&こここここここここここここここたえ」
時間：開場12:15｜開演12:30｜終演13:45
料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)
２.「強いカタチ&ごく二部に伝える人達」
時間：開場14:15｜開演14:30｜終演15:45
料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)
３.「パドック大喜利～目指せ喜利馬記念～」
時間：開場16:15｜開演16:30｜終演17:30
料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)
４.「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超ヤジ ～超古参ファン仁木・有宗・秋定がずっとヤジ入れてくる～」
時間：開場18:15｜開演18:30｜終演19:30
料金：前売2,500円／配信 1,500円(特典映像付き)
全公演出演：やさしいズ／男性ブランコ／ビスケットブラザーズ／滝音／ケビンス／キンボシ／ミカボ／世間知らズ／バリカタ友情飯
※都合により出演者が変更になる場合がございます。
通し券：リアル4公演通し券 10,000円（特設オープンチャット参加権付き)
4公演オンラインセット券 5,000円(特典映像付き)
チケット販売スケジュール
先行期間：2月7日（土）11:00～2月9日（月）11:00 ※通し券のみ
当落発表：2月10日（火）18:00頃
オンライン・一般発売：2月11日（水）10:00
チケット販売ページ：
FANY Ticket https://yoshimoto.funity.jp/
FANY Online Ticket https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/