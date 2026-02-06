【ココモーラ】Oliveフレキシブルペイに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

調査サマリー- Oliveフレキシブルペイを利用して感じた良い点TOP3は「アプリが使いやすい」「所有コストが低い」「三井住友銀行サービスとの相性が良い」。- 反対に、Oliveフレキシブルペイを利用して感じた不満点TOP3は「ポイントが貯まりづらい」「ポイント還元率がアップする条件が分かりづらい」「貯まったポイントの利便性が低い」。- Oliveフレキシブルペイの物理カードの発行スピードは「6～7日以内」が最多。

Oliveフレキシブルペイに関する独自アンケート調査

ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「Oliveフレキシブルペイに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_1_fdd0598ac5ba54e04d9e94c504c49f68.jpg?v=202602061051 ]■Oliveフレキシブルペイを利用して感じた良かった点は何ですか？（複数回答可）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_2_9474a09fde1eb71d5cf2934df33587d4.jpg?v=202602061051 ]■Oliveフレキシブルペイを利用して感じた不満点は何ですか？（複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_3_f77fdabb490c059b34fe0d18d6cc341f.jpg?v=202602061051 ]■Oliveフレキシブルペイの申し込みから、手元にカードが届くまでにかかった時間はどれくらいですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_4_415b7eb2b12bdef39ac81aeaed17940a.jpg?v=202602061051 ]■三井住友銀行の口座はどのタイミングで開設しましたか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_5_0c5e6117900926e0dd426179a5403e22.jpg?v=202602061051 ]■Oliveフレキシブルペイの「選べる特典」で利用したことのあるものはどれですか？（複数回答可）[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/469_6_cdcf65488681dc1def014c76692d33f6.jpg?v=202602061051 ]ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

