株式会社梅山工業所とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社梅山工業所と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

・場外バリケードバナーへの広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日より

株式会社梅山工業所 代表取締役 梅山 智広 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、株式会社梅山工業所は水戸ホーリーホックのシルバーパートナーとして、クラブを応援させていただくことになりました。

まずは、すべての皆さまの悲願であったＪ１昇格を成し遂げられたことに、心よりお祝い申し上げます。

私たち梅山工業所は、金属屋根工事・各種板金工事をはじめ、金属防水工事や断熱・遮熱工事などを通じて、住まいや建物を屋根から守り、「快適環境」を提案する会社です。

皆さまの身近なところでは、ドラッグストア等の商業施設の屋根・外壁工事をはじめ、水戸駅・勝田駅・石岡駅などの駅舎施設、学校や体育館といった公共施設の屋根工事など、日々の暮らしの“外側”を支える仕事に携わってまいりました。

また、梅山工業所はこの水戸の地で昭和2年に創業し、2027年には創業100年を迎える、地域に根ざした会社です。

サッカー、バスケットボール、バレーボール、アメリカンフットボール、野球――

これほど多様なスポーツを身近で観戦できる都市は、決して多くありません。

その豊かなスポーツ文化を支え、水戸という街とともにクラブを応援できることを、大変うれしく、誇りに思っております。

今後も、ファン・サポーターの皆さまと共に、水戸ホーリーホックを応援してまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

株式会社梅山工業所

■所在地

茨城県水戸市千波町2112番地7号

■代表者

代表取締役 梅山智広

■事業内容

・金属屋根・外装工事

・雨樋工事

・金属他防水工事

・遮熱・断熱化工事

・建物省エネ化工事

・各種金属加工

■URL

https://www.e-yane.jp/