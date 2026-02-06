東京都瑞穂町にて自動運転バス運行開始に参画～公共交通の未来を支える、高精度地図と運行支援技術～

アイサンテクノロジー株式会社

A-Drive株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡部 定勝）およびアイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、東京都瑞穂町と連携し、自動運転バスの運行の取り組みを2026年2月14日より開始いたします。

本取り組みは、将来的な自動運転バスの本格導入に向けた一歩として、地域住民の皆様に向けて最先端のモビリティ体験を提供することを目的として瑞穂町が主体となり、各関係機関と連携して推進しています。

※本事業は、内閣府地方創生推進事務局が所管する「第二世代交付金（新しい地方経済・生活環境創生交付金）」の支援を受けて実施されます。

■運行概要

運行期間：2026年2月14日（土）～2月20日（金）※15日（日）は運休

運行便数：1日6便（事前予約制・無料）

運行コース：「石畑・殿ケ谷コース」約7.5kmの一部区間を自動運転レベル2で走行

予約方法：Webまたは電話で事前予約（1便あたり13名）

詳細はこちら

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kankyo/004/014/p011394.html

(※瑞穂町公式サイト)

■実施体制（主な関係者）

瑞穂町（事業統括・主体）

A-Drive株式会社

立川バス株式会社

アイサンテクノロジー株式会社

自動運転車両が安定かつ安全に運行できる環境構築をサポートし、地域住民の皆様の安心と信頼の獲得につなげてまいります。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

【アイサンテクノロジーについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50415/table/239_1_2e90bcf3e491c0a814dbd2fcd03f7987.jpg?v=202602061051 ]

■会社概要

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル

設立：1970年8月

代表者：代表取締役社長 加藤 淳

資本金：19億2,251万円（2025年4月1日現在）

事業内容：

1.公共測量・登記測量・土木建設業向けCADシステムの設計・開発・販売及びサポート業務

2.計測機器・モービルマッピングシステム・自動運転システムの販売

3.三次元地図データベース整備のためのソフトウェア研究開発業務

4.三次元データ計測業務及び高精度三次元地図データベース作成の請負業務

5.自動運転に係るコンサルティング事業

会社HP：https://www.aisantec.co.jp/