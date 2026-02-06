【謎解き×ドラマ×街歩き】JR特急「踊り子」＆静岡県伊東市を舞台にした『セツナトレイン2』が2026年3月18日(水)～2026年9月30日（水）にて開催！

FUN SPIRITS株式会社

「謎解き×地域活性」をコンセプトに、日本中の地域に謎解きを仕掛け地域活性に貢献するクリエイティブ集団『KAGENAZO（運営:FUN SPIRITS株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役：日景太郎）』は、東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社と共にJR特急「踊り子」＆伊東駅周遊謎解き『セツナトレイン2』を2026年3月18日（水）から開催いたします。



このイベントは、現実でのプレイヤーの行動とストーリーがリンクしてドラマを見ながら進んでいく没入型の周遊謎解きゲームです。

JR特急「踊り子」での捜査から、伊東市内での街歩き謎解きを進めていくことで主人公とともに物語の真相に迫ります。詳細は公式WEBサイトをご覧ください。

『セツナトレイン2』公式WEBサイトhttps://jrnazotoki-setsunatrain2-odoriko.kagenazo.com

【あらすじ】

全国で相次ぐ、スイーツ店のSNS炎上事件。根拠不明の告発、歪められた真実――

次のターゲットとして囁かれているのは、「伊東お菓子ぃ共和国」。



特殊捜査班所属の野沢 団の元に緊急の調査依頼が舞い込む。調査内容は全国で広がるスイーツ店のSNS炎上事件の元凶を突き止めること。

犯人は「Black Sweets」と名乗る謎のSNSアカウント。晒されたスイーツ店は炎上し、真偽が確かめられる前に“社会的に抹消”されていく。



同期の冷静沈着な刑事 赤城将と共に特急踊り子号に乗り、次のターゲットとなる 静岡県伊東市に向かう...

Black Sweetsの正体は誰なのか。その目的は、正義か、それとも破壊か。君は伊東市を救い、Black Sweetsの野望を食い止めることができるか。

【キャラクター】

野沢団（長田 成哉）

特殊捜査班。刑事。熱血漢のアツい刑事であり、団にいちゃんと呼ばれている。 これまではソロで活動することが多かったが、今回の事件は赤城とタッグを組んで捜査に向かうことに。 赤城のことは「アカショー！」と呼び、腐れ縁。



赤城将（木ノ本 嶺浩）

団の同期の刑事。サイバー犯罪対策課所属。今回の事件をきっかけに特殊捜査班とともに事件を追いかける。 団とは対照的に、冷静＆論理的に事件を紐解こうとする理論派。また、実は大のスイーツ好きで、思わず甘いものを見るとニヤける。moneのファン。

紅山のどか(真崎 かれん)

伊東が地元のお菓子屋（紅谷）の娘。萌音とは幼稚園からの幼馴染だが、大学進学時にのどかは東京の大学への進学を断念。実家のお菓子屋を継ぐことに。



大山萌音(もか)

のどかの同級生。東京の青園学園大学に通う大学3年生。スイーツ紹介インフルエンサーmoneとして活動をしており、縦型ショート動画を中心に投稿。地元のお菓子を取り上げようと春休みに帰省していた際に、団と赤城に出会う。

【キャスト】



長田成哉

平成元年生まれ、芸歴１７年。ドラマを中心に活動。主な代表作はNHK朝ドラ「てっぱん」「騎士竜戦隊リュウソウジャー」「ウルトラマンオメガ」先日２６年の歴史に幕を下ろしたドラマ「科捜研の女」では物理研究員”相馬涼”役で過去にレギュラー出演していた。昨今は縦型ショートドラマへの出演も積極的に行い、今年は初の主演映画の撮影も控えている。現在フリーランスで活動中。

木ノ本嶺浩

平成元年生まれ仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーW』にて照井竜/仮面ライダーアクセル役を演じ、以降、映画やドラマ、NHKラジオでの朗読など幅広い活動を続けている。主な出演作は、ドラマ「貧乏男子ボンビーメン」「今際の国のアリス」「大奥」「べらぼう」映画「追憶ダンス」「三尺魂」「鬼が笑う」「THIS MAN」「タイムマシンガール」など。主演映画「メモリードア」が公開中。3月13日より映画「放送禁止 ぼくの３人の妻」が公開。ヴィレッジ所属。



真崎かれん

女優、モデルとして活動中。日中合作の主演映画「心魔師」では、多重人格のヒロインを演じ、ドラマ「真犯人フラグ」ではストーリーのキーとなるキャラクター”高場花”として登場した。モデルとしてWORK MANの公式インスタグラムや現在はスノーボード雑誌「SNOW ANGEL」にも起用されている。



もか

女優・インフルエンサーとして活動する現役大学生。ショートドラマや自身のYouTubeなどで活躍の幅を広げる一方脚本や監督などにも挑戦し、その幅を広げている。

【セツナトレイン2 イベント詳細】

【タイトル】

セツナトレイン2 狙われた伊東とお菓子ぃ共和国

【開催期間】

2026年3月18日(水)～2026年9月30日(水)

【開催場所】

JR特急「踊り子」車内、伊東駅周辺

【謎解きキット販売場所】

NewDays 対象店舗KAGENAZOオンラインショップ KAGENAZONE※販売場所の詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

【開催時間】

JR特急「踊り子」の運行時間に準ずる

【参加費用(謎解きキット販売価格)】

2,750円(税込)

※別途伊東駅までの運賃・特急料金がかかります

【クーポン】

JR伊東駅周辺対象店舗

※クーポン配布場所の詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

【所要時間】

3～4時間 (移動時間含む)

※時間によっては入れない場所がございますので、予めご了承ください。時間外の場合は、ヒントの中に現地画像等の情報がございますのでご活用ください。

【用意するもの】

１.カメラ機能を搭載し、二次元コードを読み取ることのできるスマートフォン・タブレット端末

２.イヤホンorヘッドホン

※本謎解きはLINE公式アカウントを使って進めていきます。

※謎解きの途中（列車内）でドラマを視聴するシーンがあります。イヤホンのご持参を推奨いたします。（イヤホンなしでもお楽しみいただけますが、列車内でのスピーカーでの音声再生は他のお客さまのご迷惑となりますためご遠慮ください。）

【推奨年齢】9歳以上

【参加方法】

１.各販売場所にて謎解きキットを購入。

２.公式LINEアカウントを登録して準備完了。JR特急「踊り子」に乗車し、謎解きキットを開封してください。※別途乗車券・特急券が必要です。

３.物語を進めてJR特急「踊り子」号&伊東駅周辺を周遊し、クリアを目指しましょう。

４.最後の謎解きをクリアして、「物語の真実」へ辿り着いてください！



※本イベントは実施期間、販売場所、クリア特典など予告なく内容が変更になる場合があります。

※謎解きキットは日本語対応のみとなります。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

■JR特急「踊り子」について

E257系は、中央線特急「あずさ」「かいじ」として活躍していた車両を改造し、特急「踊り子」としてリニューアルしました。車体カラーは、伊豆の「空の色」と「海の色」をイメージした「ペニンシュラブルー」を基調としています。客室内は、これまで車両の半分だったグリーン車を1両全体へ拡大し、普通車を含む全車の座席窓側にはコンセントを設置しています。車窓を楽しむには海側A席がおすすめです。

ご乗車の際にはえきねっとチケットレスが便利です！

https://www.eki-net.com

【スタッフクレジット】

Producer：かげたろー（日景 太郎） （SNS：https://x.com/kagetaro_nazo(https://x.com/kagetaro_nazo)）

Project Manager：たく（奏 拓真/水野 拓哉） （SNS：https://x.com/Takuma_Kanade(https://x.com/Takuma_Kanade)_）

Mystery Creator：グータン森山（森山 晋平）（SNS：https://x.com/shimpop023）

Video grapher：ふかやん（深谷 亮介）（SNS：https://x.com/nrmshr）

Assistant Director：レアル（松田 健太郎）（SNS：https://x.com/real_ippanjin）

Assistant Director：よこてぃ（横田 誠吾）（SNS：https://x.com/gogoseigo_tombi）



Illustration & Designer：萩原玲子（ヒナタラボデザイン事務所）（WEB：https://www.hinatalabo.com/）

Scriptwriter：ゆうと（山田 悠人）（SNS：https://x.com/YutoYamada18）

【セツナトレイン 復活開催決定！】

セツナトレイン２開催を記念して昨年大好評だった「セツナトレイン」の復活開催が決定！セツナトレインの原点とも言えるこの作品を一緒に楽しもう！2月18日(水)～6月14日(日)の期間で体験が可能です。

詳細は公式WEBサイトをご覧ください。『セツナトレイン』公式WEBサイト

https://jrnazotoki-setsunatrain.kagenazo.com/



■クレジット

主催：東日本旅客鉄道株式会社横浜支社

企画：KAGENAZO (運営：FUN SPIRITS株式会社)

協力：伊東市・伊東観光協会・伊東お菓子ぃ共和国(伊東商工会議所)・美しい伊豆創造センター



■『FUN SPIRITS株式会社』について

会社名：FUN SPIRITS株式会社

本社所在地：〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-2-7 YK ビル飯田橋5階

代表取締役社長：日景 太郎

事業内容：地域活性事業、謎解きコンテンツ開発・イベント運営事業、観光資源開発支援事業、SNS運用支援事業、教育教材開発支援事業

【お問い合わせ】

https://kagenazo.com/contact/(https://kagenazo.com/contact/)

【公式HP】

https://kagenazo.com/(https://kagenazo.com/)