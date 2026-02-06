ゴルフメディア『EVEN』内に、女性向け新コンテンツ『Women’s even』が登場

株式会社 ADDIX

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛 以下、ADDIX）が運営するゴルフスタイルメディア『EVEN（イーブン https://funq.jp/even/）』は、2026年2月より同メディア内にて、新たな女性向けWebコンテンツ『Women’s even （ウィメンズ イーブン https://www.funq.jp/even/womens-even-even/ （EVEN内にコンテンツ追加））』を開始しました。合わせて、雑誌『EVEN』本誌においても2026年2月発売号（3月号）より女性向け情報の新連載「Women’s even Journal」を開始いたします。

本取り組みにより、ゴルフを単なる趣味としてではなく、ファッション、美容、旅、クルマなどライフスタイルの一部として楽しむ女性ゴルファーに向けた情報発信を本格的に強化してまいります。

■『Women’s even』コンテンツコンセプト

これまで『EVEN』は、スタイリッシュなゴルフスタイルを提案するメディアとして多くの男性ゴルファーに支持されてきました。近年では、女性ゴルファーの増加とともに、ゴルフは技術やスコアだけでなく、ゴルフ場での装いや時間の過ごし方、ラウンド前後の楽しみ方、旅やクルマを含めたライフスタイルの一部として楽しまれる傾向が高まっています。

『Women’s even』は、長年にわたり培ってきたゴルフ情報発信の知見を活かし、『EVEN』の世界観の中で、女性ならではの視点や価値観に寄り添った情報の拡充を目指します。「自分らしいスタイルやこだわりを大切にしたい」「トレンドにも敏感でいたい」という30～50代のアクティブな女性をメインターゲットとして、心が弾むようなトピックスをWeb/SNSにてお届けします。

また、Webでの展開に合わせ、雑誌『EVEN』本誌においても2026年2月発売号（3月号）より女性向け情報の新連載「Women’s even Journal」を開始。Webと誌面の双方で情報を発信することで、『EVEN』男性読者のパートナー層へもアプローチし、ペアで楽しむゴルフライフやギフトの提案など、男女で共有できるゴルフメディアとしての新たな価値を創出します。

■「Women’s even」概要

・Webコンテンツ「Women’s even」

https://www.funq.jp/even/womens-even-even/（EVEN内にコンテンツ追加）

・公式Instagram

@womens_even（https://www.instagram.com/womens_even/）

・雑誌『EVEN』内での連載

「Women’s even Journal」2026年2月発売号（3月号／ 2月5日発売）より掲載開始

【制作体制】

・『EVEN』編集長 ： 福田 智生

・『Women’s even』ディレクター（業務委託）： 末乃 玲奈

【主なトピックス】

・最新ゴルフファッション＆ギア

・ゴルフ旅（ラグジュアリーな旅、女性同士のゴルフ旅行）

・ビューティ＆ヘルスケア

・カーライフ

などを予定

【ターゲット】

・ゴルフをライフスタイルの一部として楽しむ女性ゴルファー

・ファッション・美容・旅などへの関心が高い30～50代の大人の女性

・情報感度が高く、自分らしいゴルフの楽しみ方を求める層

■コメント

【『Women’s even』ディレクター・末乃玲奈】

ゴルフは、性別や年齢を超えて人とつながれるスポーツ。ラウンドをきっかけに仲間が増え、仕事が生まれる楽しさも魅力です。

女性ゴルファーのリアルな視点で、「早くゴルフに行きたい！」と思える、心が弾む記事を届けます。

＜プロフィール＞

女性誌・メンズ誌・カタログで活躍するフリーランスのエディター・ライター。JJ、AneCan、美STなどのファッション・美容・旅企画のほか、with onlineではゴルフ連載を担当。WEBメディアの立ち上げや運営、PR・商品開発、キャスティングまで一貫して手がけ、媒体とブランド双方の視点を活かした企画を手掛ける。月4回ラウンドするゴルフ好きで、スコアよりもコース選びや大人の立ち居振る舞いを大切にしている。

【『EVEN』編集長・福田智生】

ゴルフのことを考えている時間がいちばん楽しい！

そんな女性ゴルファーの皆さんへ、ファッションやギア、コスメ、旅……など、ゴルフのある日常をもっと素敵にする情報をお届けします。一緒にゴルフライフを楽しみましょう。

＜プロフィール＞

ゴルフ業界誌記者、フリーライターを経て、パーゴルフ社（現・ALBA社）に入社。豊富な取材経験を生かして、『週刊パーゴルフ』の編集、のちに副編集長を歴任。2014年に耷出版社へ入社し、『EVEN』副編集長に就任。雑誌はもちろん、ムックや会報誌、カタログなど様々な媒体の制作を手がける傍ら、イベントや会員サービスの企画・運営にも手腕を発揮。近年はWEBや動画などデジタルコンテンツの制作にも注力している。2025年4月、編集長に就任。

【株式会社ADDIXについて】

ADDIX は、2008年の創業以来、デジタルマーケティングを起点に、DX 実行支援、事業開発、データプラットフォーム提供、内製化支援など、企業の成長を支援する各種ソリューションを展開してまいりました。2022年12月には、関連会社 5社の統合により、趣味・ライフスタイル領域に特化した自社メディアIP事業を拡充し、読者理解、データ分析、コンテンツ制作力を活かした事業基盤を強化しております。さらに 2024年8月には、JR東海グループへ参画し、地域・社会課題の解決に向けた事業推進体制を強化いたしました。

今後も当社は、企業の持続的成長および生活者価値の向上に資する事業創造を通じ、ビジネス成長と豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/