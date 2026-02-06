【HITORI WELLNESS （ヒトリウェルネス）】多店舗展開が加速、同オーナーの“2店舗目出店”が相次ぎ決定！テクノロジーで女性を輝かせる、次世代ウェルネスモデルが日本全国に広がります。

ミラーフィット株式会社

ミラーフィット株式会社（代表取締役：黄皓）が展開する、24時間利用可能な美容ジム『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、既存オーナーによる“2店舗目出店”が相次いで決定し、全国展開をさらに加速しています。

このたび、埼玉県に「熊谷籠原店」がオープン。さらに今後、「北柏店」「仙台北店」のオープンも予定しており、『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は着実にその展開エリアを広げています。また、初の九州出店となる「熊本店」のオープンも控えており、全国規模での拡大フェーズへと突入しています。

■“2店舗目”という選択が示す、事業の本質的な価値

今回オープンした熊谷籠原店は、高崎前橋店を運営する清田社長による2店舗目の出店となります。

また、今後オープン予定の北柏店は松戸八柱店オーナー・耼原社長による2店舗目、仙台北店は仙台南店オーナー・福重社長による2店舗目の出店となります。

フランチャイズビジネスにおいて、「同じオーナーがもう一店舗出店を決断する」ということは、単なる収益性だけではなく、現場での手応え、そして“この事業は本当に人の人生に価値を届けている”という実感がなければ生まれない選択です。

実際に現場からは、

「お客様の表情や姿勢が変わっていくのを日々実感している」

「ここができてから生活が変わった。と言われることが、何よりのやりがいになっている」

「この価値は、別の地域にも必ず必要とされると確信できた」

といった声が多く寄せられています。

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、 “うまくいっているから増やす”のではなく、 “この価値をもっと多くの女性に届けたい”という想いが次の出店を生むモデルとして、オーナーと共に成長を続けています。

■初の九州出店も決定。全国へ広がる「HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）」という選択肢

【HITORI WELLNESS （ヒトリウェルネス）】多店舗展開が加速中

現在、関東・関西・東北エリアを中心に展開を進める『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』ですが、このたび初の九州エリアとなる熊本店のオープンも決定しました。

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、単なるフィットネス施設ではなく、「その地域で暮らす女性の人生の質を底上げする存在」として、各地で根付き始めています。

今後もミラーフィット株式会社は、テクノロジーの力を活用しながら、より多くの女性が自分らしく、前向きに、健やかに生きられる社会の実現に向け、全国へと展開を拡大してまいります。

■テクノロジーの力で、女性の人生をもっと自由に、美しく

熊谷籠原店 MIRROR FIT. 個室ルーム熊谷籠原店 美容トライアルエリアよもぎ蒸し髪質改善トリートメント

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、「テクノロジーで女性を輝かせる」をコンセプトに誕生した、24時間利用可能な女性専用フィットネス×美容サロンです。

完全個室のプライベート空間には、ミラーフィット株式会社が独自開発したスマートミラー「MIRROR FIT.」を導入。ヨガ・ピラティス・トレーニングなどの多彩なプログラムを、臨場感のあるLIVEレッスンやオンデマンドコンテンツで楽しむことができます。

さらに『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』では、

・MIRROR FIT.を活用した約600種類のトレーニング

・女性専用美容ジムだから実現できた個室でのトレーニング

・よもぎ蒸しによる温活・体質ケア

・髪質改善トリートメントによる美容・コンディショニングケア

といった、運動・美容・回復を横断したトータルウェルネス体験を、すべて“ひとり時間”で完結できる設計となっています。

忙しい現代女性が、誰にも気を遣わず、自分のペースで自分の身体と心に向き合える。

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、テクノロジーの力で「続けられる健康」と「前向きになれる日常」を支える、新しいライフスタイルインフラを目指しています。

■地域の健康と美容を、私たちとテクノロジーの力で支えていく

私たちと一緒に、地方の健康と美容を共に盛り上げたい、熱いフランチャイズ加盟オーナー様を募集しております。出店エリア、内装、運動設備、美容機器、スタッフ採用、SNS広告を共に企画・運営し、ウェルネスを通じて地方活性化に取り組んで参ります。

フランチャイズ加盟をご検討いただける方は、以下のホームページよりお問合せください。

【HITORI WELLNESSフランチャイズ窓口】

https://hitoriwellness.hp.peraichi.com/fc

『HITORI WELLNESS/ヒトリウェルネス』概要

ミラーフィット株式会社は、「テクノロジーで女性を輝かせる。」というビジョンのもと、テクノロジーとウェルネスを融合させた新しいライフスタイル事業『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』を行っています。

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、その思想を具現化した、24時間利用可能な女性専用フィットネス×美容サロンです。「誰にも気を遣わず、自分と向き合う時間」をコンセプトに、心と身体の両面から女性のコンディションを整える次世代型ウェルネス空間として誕生しました。

完全個室のプライベート空間には、ミラーフィットが独自開発したスマートミラー「MIRROR FIT.」を導入。AI・映像・通信技術を活用したトレーニングシステムにより、ヨガ・ピラティス・トレーニングなどの多彩なプログラムを、臨場感のあるLIVEレッスンやオンデマンド形式で提供しています。

さらに女性専用美容ジムとしてのボディメイク機能に加え、「美容器具使い放題」「よもぎ蒸し」「髪質改善トリートメント」などの美容・コンディショニングメニューも併設。

運動・温活・美容・回復までを一つの空間で完結できる、“テクノロジー×ウェルネス×ビューティー”を融合した独自の業態となっています。

没入感のある非日常空間の中で、運動・美容・リラクゼーションを横断的に楽しめることから、「忙しい現代女性のためのトータルウェルネス空間」として、新しいライフスタイル提案型の業態となっています。

公式サイト：https://lp.hitoriwellness.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hitoriwellness_official

『ミラーフィット株式会社』概要

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー「MIRROR FIT.」の製造開発並びに、「MIRROR FIT. 」専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/