令和のグラビアクイーン・沢口愛華ちゃんが月チャンにバレンタインをお届け(ハート)

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している漫画誌『月刊少年チャンピオン』（編集長：八木拓雄）2月6日（金）発売の3月特大号にて表紙&巻頭グラビアに沢口愛華さんが登場することをお知らせいたします。

月チャン3月特大号の表紙を飾るのは令和のグラビアクイーン・沢口愛華ちゃん！

女優にエッセイスト、モータースポーツ女子と多岐にわたって活躍中の愛華ちゃんと過ごす特別なバレンタインをご覧あれ！

今号は

両面BIGポスター付録（縦500mm×横300mm）つき!!

そして

3月号限定QUOカードを200名に大プレゼント

直筆サイン入りチェキプレゼントもあり!

今号の見どころ

最新単行本11巻発売記念巻頭カラー!!

＜タイトル＞

『斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！』

＜著者＞

原作: 巽未頼 漫画:田村ゆうき

＜内容＞

ついに戦に本格参戦することになった義龍!!

策を練る間にも、強敵との邂逅は着実に近づき…!?

新連載第２話！ センターカラー！

＜タイトル＞

『訓練所のサンドバッグおじさん、実は最強でした ～クビになった途端、出世した元弟子たちに迫られるのだが～』

＜著者＞

原作：長瀬貴弘 漫画：桜田vi熱

＜内容＞

古巣のギルドで教官をクビになったライルのもとに、成長した元弟子たちが集まってきた。

元弟子たちの中で、誰が一番強いのか気になったライルがふと放った一言で──!?

呪い渦巻くオムニバスホラーセンターカラー!!

＜タイトル＞

『呪解』

＜著者＞

齋藤崚河

＜内容＞

徐々に荒れ行く供法寺。

だが住職・麗華は臆すことなくことなく怪奇録の頁を…！

第20回ネクストチャンピオン奨励賞受賞作！特別読み切り!!

＜タイトル＞

『彩透めいは透明で不透明』

＜著者＞

石川拓馬

＜内容＞

データ派男子高校生の出田が恋をしたのは透明人間JK!!

知らない性質、見えない表情、「好き」の探求が止まらない!!

オムニバスホラーシリーズついに最終回！

＜タイトル＞

『奇種博物録』

＜著者＞

山崎楽

＜内容＞

豪雨の裏山。水たまりで蠢いている生物が…!?

【商品概要】

媒体：「月刊少年チャンピオン」3月特大号

表紙・巻頭グラビア：沢口愛華

付録：沢口愛華 両面BIGポスター（縦500mm×横300mm）

プレゼント企画：沢口愛華3月号限定 QUOカードプレゼント（200名）

沢口愛華 直筆サイン入りチェキプレゼント

発売：2026年2月6日 （金）

特別定価：700円（税込）

発行：株式会社秋田書店

