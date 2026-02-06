【期間限定】人気の配膳ロボット3機種を特別価格でご提供！歓送迎会とアルバイト卒業シーズンの“人手不足解消”をサポート

株式会社DFA Robotics

配膳・清掃・搬送ロボットであらゆる業界のDXを推進する株式会社DFA Robotics（本社：東京都港区、代表取締役社長：松林 大悟、以下「DFA Robotics」）は、人気の配膳ロボット3種を特別価格にてご購入いただける「即戦力導入キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

3月から4月にかけて、飲食店や宿泊施設は歓送迎会による需要増を迎えます。一方で、学生アルバイトの卒業やスタッフの入れ替わりが重なり、「予約はあるのにスタッフが足りない」「接客が疎かになり、顧客満足度が下がる」といった課題に直面することが予想されます。

そこでDFA Roboticsは、これから迎える歓送迎会シーズンの人員減をカバーしつつ、店舗運営のパフォーマンスを最大化させる即戦力として、導入実績が豊富な3機種を厳選し、今だけの特別価格でご提供することを決定いたしました。

■対象製品

ネコ型配膳ロボット「BellaBot（ベラボット）」

国内大手レストランチェーンから、個店まで様々な店舗で導入実績のある配膳ロボットです。かわいらしい見た目ながら最大40kgもの料理を配膳可能です。また「BellaBot（ベラボット）」は、豊かな表情や音声案内など人とロボット間でコミュニケーションがとれる機能も備えているため、どんな年代のお客さまにも喜ばれる接客を提供することができます。

下げ膳ロボット「HolaBot（ホラボット）」

大手チェーンホテルから、飲食店まで幅広く導入されている下げ膳ロボットです。1度に最大60kgまで食器やグラスを運ぶことができ、下げ膳の負荷軽減や効率化に寄与します。下げ膳時間が短縮されることで、お客さまを早く案内することができ、顧客満足度の向上にも効果があります。シックなデザインで、ホテルやラウンジといった場所にもマッチします。

小型配膳・広告案内ロボット「KettyBot（ケティボット）」

わずか55cmの狭い通路でも何なく走行可能な小型の配膳ロボットです。居酒屋やラーメン店などの小型店にも最適。また、搭載された大型ディスプレイを活用し各種案内や広告表示が可能で、客単価アップにも貢献します。

■概要

・締切：2026年2月28日(土)

・お問い合わせ方法：お電話（03-6823-2696）またはこちらのフォーム(https://go.dfarobotics.com/discount_campaign_251201?leadsource=pressrelease)に必要事項をご入力のうえ送 信ください

・台数：数量限定かつお申し込み先着順でのご提供

株式会社DFA Roboticsについて

「次世代の社会インフラの創造」をビジョンに掲げるロボティクスソリューションカンパニー。ロボットが「人の仕事を奪う」のではなく、「人の可能性を伸ばす」存在と位置づけ、配膳・清掃・搬送など多様なサービスロボットを社会実装し、飲食、ホテル、小売、工場、医療、介護など、さまざまな業界が直面する人手不足や生産性向上の課題解決に貢献。国内3,500台超えの導入実績と、豊富な製品ラインナップから最適な機種、運用方法をご提案。全国140箇所以上の保守拠点を持ち、迅速かつ正確なアフターサポートが強み。

■会社概要

株式会社DFA Robotics

設立：2017年9月

代表者：代表取締役社長 松林 大悟

本社：東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

資本金：5,683万5,500円

事業内容：配膳・運搬・清掃などを担うサービスロボットの輸入、販売、導入支援、アフターフォロー等

https://dfarobotics.com/