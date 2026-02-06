インターネット、アプリ経由での開設等でペア100組さまに“マイナビ presents The Performance”のチケットを抽せんでプレゼント！ 2026年2月6日（金）よりキャンペーン開催！

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下：みずほ銀行）は、2026年2月6日（金）から2026年2月24日（火）までの期間、みずほ銀行の新規口座開設で「マイナビ presents The Performance」公演チケットが抽せんで当たる、プレゼントキャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、新規口座開設と預金残高5万円以上等の条件を満たし、キャンペーンにエントリーいただいた方の中から、抽せんでペア100組さまに音楽フェス「マイナビ presents The Performance」の公演チケットをプレゼントします。さらに、キャンペーンにエントリーいただき、条件を達成された方にはもれなく「マイナビ presents The Performance」オリジナルカラビナボトルホルダーをプレゼントします。

■「The Performance」概要

「The Performance」はテレビ朝日開局65周年を記念して2024年にスタートした新しい音楽フェスです。日本のみならず世界でも活躍するトップアーティストたちのハイレベルなパフォーマンスを堪能できるのが最大の見どころです。次世代アーティストが巻き起こすムーブメントのさらなる成長や世界の音楽シーンへの挑戦をみずほ銀行は応援します。

■キャンペーン概要

・実施期間：2026年2月6日（金）～2月24日（火）

・対象者：期間中にみずほ銀行の普通預金口座を新規開設されたお客さま

・条件：インターネット、およびみずほ口座開設＆手続きアプリ経由の新規口座開設＋預金残高5万円以上等

・特典１.：「マイナビ presents The Performance」のチケットを抽せんでペア100組さまにプレゼント

・特典２.：条件を達成されたすべての皆さまに「マイナビ presents The Performance」オリジナルカラビナボトルホルダーをプレゼント

＜キャンペーンページ＞

https://www.mizuhobank.co.jp/campaign/theperformance2026cp/index.html(https://www.mizuhobank.co.jp/campaign/theperformance2026cp/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theperformance2026cp)

■みずほ銀行の「マイナビ presents The Performance」協賛に込めた想い

みずほ銀行は、「マイナビ presents The Performance」への協賛と、本キャンペーンを通じて、ステージの上で世界という大きな舞台へ挑み続けるアーティストたちの熱い情熱と、音楽が持つ無限の可能性を応援します。今、みずほ銀行口座を開設しエントリー等の各種条件を達成された方の中から、興奮と感動が渦巻くステージへご招待します。「世界へ挑むPerformance」を、会場で体感しませんか？

■みずほ銀行について

・会社名：株式会社みずほ銀行

・代表者 頭取：加藤 勝彦（かとう まさひこ）

・発足日：2013年7月1日

・本社所在地：〒100-8176 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）