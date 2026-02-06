一生に一度、自分の限界を超えていけ！大倉山スキージャンプ台を逆走する世界一過酷な400ｍレース「Red Bull 400」5/16（土）開催決定、参加者募集開始

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、札幌大倉山ジャンプ競技場を舞台にしたヒルクライムレース「Red Bull 400（レッドブル・フォーハンドレッド）」を、2026年5月16日（土）に開催します。本大会の開催にあたり、本日2月6日（金）より参加者の募集を開始します。

Red Bull 400 は、札幌のシンボルである大倉山スキージャンプ台を逆走する400mレースです。男女個人戦および4×100mリレーの各種目に分かれて実施し、最速タイムを競います。コースの最大斜度は37度と、富士山山頂付近の傾斜（32～35度）を上回る急勾配。さらに高低差は約130mに及び、これは札幌市のシンボル「さっぽろテレビ塔」に匹敵する高さです。競技中の心拍数は、平常時の約2～3倍に達すると言われており、世界屈指の過酷さを誇るレースとして知られています。

昨年は16歳から、最高齢は70歳までという幅広い年代の参加者が全国各地から集まり、1,763名が“札幌の壁”に挑戦しました。今年はさらに規模を拡大し、過去最大となる約2,000名の参加者を募集します。

なお、参加者全員には Red Bull 400 オリジナルグッズをプレゼント。極限の挑戦の先に待つ、達成感と絶景をぜひ体感してください。

【開催概要】

大会名称：Red Bull 400 （レッドブル・フォーハンドレッド）

開催日 ：2026年5月16日（土）7:30受付開始予定（イベントは17:00終了予定）

会場 ：札幌大倉山ジャンプ競技場（北海道札幌市中央区宮の森1274）

内容 ：スキージャンプ競技場のラージヒルで行うヒルクライムのスプリントレース

（コース：400ｍ、斜度：平均35度、最高37度）

種目 ：ﾌﾙﾃ゛ｨｽﾀﾝｽ個人（男子、女子）、4×100ｍ リレー（男子、ｵｰﾌﾟﾝ、学生ﾁｰﾑ対抗）

定員 ：個人 1,050名（男子、女子合わせて）/ リレー 216チーム

※リレーの男女混合または女子のみのチームはオープンでの参加となります。

ルール ：ランナーが靴に装着した計測チップを使用したタイム計測で順位を確定

男女個人は予選と決勝を実施（各上位30名が決勝進出）リレーは決勝のみ実施

各レースの制限時間は15分

※15分以内ゴールできない場合はリタイア扱いとなります。

各カテゴリーにつき 上位3位までを表彰

参加資格：ｲﾍ゛ﾝﾄ日時点で16歳以上の健康な男女

※未成年の場合は保護者の同意及び署名が必要です。

参加費 ：【個人ﾌﾙﾃ゛ｨｽﾀﾝｽ 男子/女子】一般：9,900円/人 学生：5,500円/人

【リレー (4名１組)】男子オープンリレー：22,000円/チーム

学生リレー：11,000円/チーム

※すべて税込、スポーツ傷害保険含む。

※エントリー完了後の個人の事情による当イベントへのお申込み・決済手続き後のキャンセルは、

いかなる事情があっても、返金は致しかねますのでご了承下さい。

ｲﾍ゛ﾝﾄURL ：https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-400

ｴﾝﾄﾘｰ期間 ：2月6日（金）～4月12日（日）23:59 ※定員になり次第終了

ｴﾝﾄﾘｰURL ：https://participate.redbull.com/ja/events/red-bull-400-jpn/2026

主催 ：レッドブル・ジャパン株式会社

後援 ：札幌市

協賛 ：BFGoodirch/ DEFENDER / Goldwin / THE NORTH FACE / JTB / Maui Jim

Paris Miki / JOYFIT / FIT365

【 Red Bull 400 とは】

Red Bull 400 は、世界で最も過酷と言われる400m走です。2011年にオーストリアで初めて開催されて以降、世界各地で開催され、2025年時点で22か国・35か所で実施されるグローバルイベントです。日本では2017年を皮切りに今年で9回目の開催となります。毎年全国各地から参加者が集い、これまでに延べ8,000人以上がこの過酷なレースに挑戦してきました。2019年にはレッドブル・アスリートでトレイルランナーの上田瑠偉選手が3分23秒13の最速記録を樹立しました。昨年は男子シングルで、田中聖土さんが5連覇を達成、女子シングルでは布施愛里さんが2連覇を果たしました。

【2025年大会の様子】Suguru Saito / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content PoolKeisuke Kato / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content Pool

◆参加ランナー特典

期間中、Goldwin・THE NORTH FACEの対象店舗にて、参加ランナーが税込10,000円以上お買い上げの場合、お会計金額から10％OFFとなります。※期間中は何度でもご利用いただけます。

また、2月11日（水・祝）よりGoldwin Sapporo店にて、Red Bull 400 参加者Tシャツのサイズ感をご確認いただけます。ぜひこの機会にご来店ください。

【開催期間】3月1日（日）～5月31日（日）

【対象店舗】Goldwin Sapporo / THE NORTH FACE＋サッポロファクトリー / THE NORTH FACE＋札幌ステラプレイス / THE NORTH FACE Fビレッジ

※一部対象外の商品がございます。あらかじめご了承ください。

◆参加ランナー・観戦者向けJTB宿泊プラン

参加ランナーおよび観戦者の皆様を対象とした特典付きJTB宿泊プランを2026年2月18日（水）15:00より発売致します。お申し込みは、下記URLよりご確認ください。

https://jtb-entertainment.net/tour/2026/rb400_jtb

（発売予定時刻まで、URLはリンクされません）

◆Red Bull 400 × JOYFIT × FIT365 キャンペーン

参加ランナーの方を対象に、北海道内のJOYFIT全11店舗およびFIT365全12店舗を無料で利用できる、特別キャンペーンを実施中です。大会本番に向けたトレーニングやコンディション調整の場として、JOYFIT・FIT365を活用し、Red Bull 400 当日までに万全の仕上げをサポートします。

※FIT365については店舗ごとにスタッフの受付時間が異なるため、事前にHPをご確認のうえご来店ください。

※ご登録には Red Bull 400 のエントリー完了画面と本人確認の身分証明書が必要となります。確認が取れない場合は、利用ができませんのでご了承ください。

【開催期間】 2月6日（金）～5月16日（土）

【開催店舗】 JOYFIT24 LITE 旭川/JOYFIT LITE 札幌北/JOYFIT24 LITE 札幌手稲前田/JOYFIT24 LITE 札幌宮の沢/JOYFIT24ジムLITE 札幌麻生/JOYFIT 札幌平岡公園/JOYFIT24 札幌北14条光星/JOYFIT24 室蘭モルエ中島/JOYFIT24 LITE 苫小牧柳町/JOYFIT24 LITE 函館海岸町/JOYFIT LITE 01(ゼロワン) /FIT365 札幌星置/FIT365 札幌美香保/FIT365 札幌西岡/FIT365 地下鉄東札幌駅/FIT365 釧路桂/FIT365 岩見沢/FIT365 北見三輪/FIT365 苫小牧日新町/FIT365 函館石川町/FIT365 帯広大通/FIT365 函館八幡通り/FIT365 旭川アモール

■大会参加に関するお問い合わせ先 （一般の方用）

Red Bull 400事務局/(株)スポーツビズ メール：redbull400@sports-biz.co.jp

レッドブルに関する詳細はwww.redbull.com(http://www.redbull.com/)をご覧ください