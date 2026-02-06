矯正治療はきれいな歯並びだけでなく“安心して笑える未来”をつくる医療へ【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・歯科医療の医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の矯正歯科医師への取材記事をもとに、ワイヤー矯正とマウスピース矯正における診療方針や治療設計の考え方について調査・分析を行いました。

本調査では、「目立ちにくいからマウスピース」「細かく動かせるからワイヤー」といった単純な二項対立ではなく、歯並びの状態・噛み合わせ・生活環境・長期安定性を踏まえて選択されている実態が浮かび上がりました。

本リリースでは、医師取材を通じて見えてきた現代矯正治療の共通傾向を、実態調査として整理しています。

▼調査概要

・調査テーマ

ワイヤー矯正・マウスピース矯正における診療方針と治療設計の実態

・調査方法

矯正歯科医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

ワイヤー矯正およびマウスピース矯正を扱う歯科クリニックの医師取材記事

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

ワイヤー矯正・マウスピース矯正とは？なぜ選択が難しいのか

ワイヤー矯正は、ブラケットとワイヤーを用いて歯を細かくコントロールしながら移動させる方法で、複雑な歯並びや咬合の改善に強みがあります。一方、マウスピース矯正は透明な装置を段階的に交換しながら歯を動かす方法で、審美性や取り外しの利便性が評価されています。

近年は「目立たない」「痛みが少ない」といった理由でマウスピースを選ぶ人が増えていますが、実際には症例によって適応が異なるため、装置選びそのものが治療の質を左右します。そのため現在の矯正治療では、装置の優劣ではなく、診断に基づく適切な選択が重視されています。

こうした背景を踏まえ、本調査では、医師取材記事をもとに、現代の矯正治療がどのような考え方で行われているのか、その実態を整理しました。

調査結果１. 矯正装置の選択は「目指すゴール」から導き出されている

本調査で浮かび上がったのは、ワイヤー矯正とマウスピース矯正が、患者が“好きな方を選ぶ”装置ではなく、診断のプロセスのなかで自然に導かれていく選択肢になっているという点です。

多くの取材記事では、まず「どの装置にするか」ではなく、どの状態をゴールにするかが先に設定されていました。理想の噛み合わせ、顔貌バランス、将来の後戻りリスク、生活負担などを整理したうえで、そのゴールに最も適した装置が結果として選ばれていることが共通して語られています。

そのため、軽度の歯並び改善や審美重視のケースではマウスピースが選ばれやすい一方、抜歯を伴う大きな歯の移動や咬合の再構築が必要な場合にはワイヤーが採用されるなど、“装置ありき”ではなく“ゴールありき”の設計が行われている実態が確認されました。

参考：町田KT矯正歯科(https://machida.yukenkai.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86660/articles/845)、武蔵浦和歯科・矯正歯科(https://musashi-urawa-dental.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86256/articles/763)、柏KT矯正歯科(https://www.kashiwa-kyouseishika.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86643/articles/806)、町屋の歯科・矯正歯科(https://www.machiya-shika.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86761/articles/814)に関する取材内容

調査結果２. 矯正治療は歯並びだけでなく「噛み合わせの“動き”」を前提に設計されている

調査を通じて浮かび上がったのは、矯正治療が静的な「歯並びの形」ではなく、咬合の動き・顎の運動・力のかかり方を前提に設計されている点です。取材記事では、歯を並べ替えること自体がゴールなのではなく、以下のような“動的な安定性”を重視して治療計画が立てられていることが共通して語られていました。

- 物を噛んだときに無理な力がかからないか- 顎関節に過度な負担が生じないか- 長期的に後戻りしにくいか

そのため、ワイヤーとマウスピースは単なる選択肢ではなく、治療フェーズごとの役割を持つツールとして使い分けられています。

たとえば、初期段階はワイヤーで歯根レベルの細かな移動や咬合の土台づくりを行い、仕上げや微調整をマウスピースでコントロールする、といった段階的な切り替えや併用が検討されるケースも見られました。このことから、矯正治療は「装置選び」よりも、歯の動きと噛み合わせの安定をどう設計するかが本質であることがうかがえます。

参考：麻布十番矯正歯科室(https://www.hanarabi.tokyo/2024/03/22/1523/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5744/articles/204)、与野歯科・矯正歯科(https://www.yono-dental.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86169/articles/726)、デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科(https://duranta.co.jp/doctor/)の記事(https://kireireport.com/clinics/12281/articles/408)、二子玉川駅前矯正歯科(https://futakost-ortho.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86458/articles/820)に関する取材内容

調査結果３. 矯正治療は「生活との両立」まで含めて設計されている

本調査では、装置選びにおいて、まず医学的な適応を満たすことを前提にしたうえで、患者の生活スタイルが重視されている点が共通していました。

つまり、患者の希望だけでワイヤーかマウスピースかを決めるのではなく、歯並び・噛み合わせ・顎の状態などの診断によって選択肢を絞り、その“医学的に可能な範囲の中で”どの装置が生活に最も適するかを調整するという二段階の判断が行われています。

たとえば、接客や会議が多い人には審美性の高いマウスピースが検討される一方、自己管理が難しい人には固定式のワイヤーが選ばれるなど、治療の質を担保しながら日常の負担を最小化する視点が重視されていることが取材からうかがえました。

さらに、清掃のしやすさ、トラブル対応、通院頻度、メンテナンスの継続性まで含めて総合的に検討されており、矯正治療は単なる歯並びの改善ではなく、治療効果と生活の快適さを両立させる「生活設計を伴う医療」として位置づけられていることが明らかになりました。

参考：はせがわ歯科(https://dc-hase.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86852/articles/882)、さゆりクリニック(https://sayuri-kai.or.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/6829/articles/832)、みずた歯科医院(https://www.mizuta-shika.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/12282/articles/412)に関する取材内容

調査結果４. 矯正治療は「見た目を整える医療」から「きれいな状態を守り続ける医療」へと進化している

本調査からは、矯正治療のゴールが“装置を外した時点の見た目の美しさ”だけではないことが明らかになりました。多くの医師が、治療後に歯並びが安定し続けるかどうかを重視し、そこまでを見据えた設計を行っていることが共通していました。

とくに、治療後に使用するリテーナー（保定装置）の着用、定期検診、日常のセルフケア指導がセットで提案されており、「整えた歯並びをいかに守るか」までが治療の一部として位置づけられています。

このことから、矯正治療は“きれいに並べる医療”ではなく、“きれいな状態を長く維持する医療”へと発展していることが読み取れます。

参考：千賀デンタルクリニック 大宮アルシェ医院(https://www.senga-dc-omiya.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5778/articles/827)、千賀デンタルクリニック 天王寺 あべのキューズモール医院(https://www.senga-dc-tennoji-abeno.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5785/articles/286)に関する取材内容

総括：矯正治療はきれいな歯並びだけでなく“安心して笑える未来”をつくる医療へ

本調査から、ワイヤー矯正とマウスピース矯正は、診断・噛み合わせの機能・日々の生活・そして将来の安定までを見渡したうえで最適化される医療へと進化していることが明らかになりました。

矯正治療は、単に歯並びを整える手段ではなく、食べる・話す・笑うといった日常の質を高め、長く安心して過ごすための選択になりつつあります。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、「どの装置か」「いくらか」といった表面的な情報だけで判断するのではなく、医師がどのような価値観や判断基準で治療を設計し、どのように患者の想いに向き合っているのかまで可視化していきます。

今後も医師取材記事を通じて、生活者が自分に合った矯正治療や医療機関を納得して選べるよう、分かりやすく、寄り添う情報発信を続けてまいります。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医療領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：support@xian.inc