【VT COSMETICS】SNSで話題沸騰のカプセルクリームから新成分配合の新作が登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド VT COSMETICS は、SNSで大きな話題を集めた「カプセルクリーム」より、新たな美容成分を配合した2種のカプセルクリームを、2026年2月6日（金）より順次発売いたします。

ジェルとカプセルがひとつになった独特のテクスチャーはそのままに、透明感ケア※1と ハリケア という異なる肌悩みにアプローチするラインナップを展開。

毎日のスキンケアに取り入れやすく、肌状態や目的に合わせて選べる新しい保湿ケアを提案します。

■商品概要

本商品は、ジェルと美容成分を閉じ込めたカプセルを組み合わせたクリームです。みずみずしい使用感と高い保湿力を両立し、1つのクリームで複合的なスキンケアを叶えます。

ビタミンC アスタキサンチン カプセルクリーム

ビタミンC※2アスタキサンチン※3を配合。うるおいを与えながら、透明感※1のあるツヤ肌へ導きます。

レチナール ペプチド カプセルクリーム

レチナール※4ペプチド※5を配合。ハリ不足にアプローチし、もっちりとしたハリ感のある肌へ導きます。

■ 商品詳細- 商品名：ビタミンC アスタキサンチン カプセルクリームレチナール ペプチド カプセルクリーム- 内容量：各50mL- 価格：各2,200円（税込）／2,000円（税抜）- 発売日：2026年2月6日より順次- 販売先：全国のバラエティショップ／一部ドラッグストア／ドン・キホーテ 等

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 日々変化する肌に寄り添う、VTの新しいスキンケア提案

VTは、日々変化する肌状態やライフスタイルに寄り添うための、新しく革新的な商品の開発に常に取り組んでいます。今回発売するカプセルクリームは、肌悩みに合わせて選べる2種を展開し、毎日のスキンケアを無理なく、前向きに続けられるアイテムとしてご提案します。

これからも VT は、肌に触れるたびにポジティブな気持ちになれるような商品を通して、日常の中で自然に選ばれるブランドであり続けることを目指してまいります。

※1：うるおいによる

※2：アスコルビン酸（保湿）

※3：保湿成分

※4：整肌成分

※5：トリペプチド-1、アセチルヘキサペプチド-8、アセチルテトラペプチド-2、アセチルテトラペプチド-5、トリペプチド-1銅、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルペンタペプチド-4、ヘキサペプチド-11、ヘキサペプチド-9、パルミトイルトリペプチド-5、合成遺伝子組換オリゴペプチド-91 ポリペプチド-1（いずれも保湿）

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

https://www.instagram.com/vtcosmetics_spot/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

https://x.com/vtcosmetics_jp

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

