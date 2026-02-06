「kansaï yamamoto」、マッシュグループとの初コラボレーションを発表

株式会社寛斎スーパースタジオ

株式会社寛斎スーパースタジオ（以下、当社）は、当社が継承・展開するブランド「kansaï yamamoto」と、マッシュグループが展開する人気の2ブランド、トータルビューティーブランド「Celvoke（セルヴォーク）」およびルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」とのコラボレーション企画を実施しました。

本企画は当社とマッシュグループによる初の取り組みであり、両ブランドとの協働により生まれた特別なコレクションを順次発表しました。



第一弾は、2026年1月28日(水)より発売された「Celvoke」とのコレクション。

第二弾として、2026年2月6日(金)より「gelato pique」とのコラボレーションアイテムが展開されます。

プロジェクトへの想い

1971年にロンドンで日本人として初めてファッションショーを開催し、既成概念を打ち破る大胆かつアヴァンギャルドなデザインで世界の注目を集めたデザイナー、山本寛斎（1944-2020）。そのスピリットを受け継ぐブランド「kansaï yamamoto」は、自由な発想とエネルギー、色彩表現に満ちた独自の世界観を通じて、人々にポジティブな力を届け続けています。

当社は、山本寛斎が築いた美学と哲学を未来へつなぐことを使命と考え、本プロジェクトに取り組みました。kansaï yamamotoの色彩やエネルギーと、Celvoke・gelato piqueがそれぞれ持つ独自の魅力を掛け合わせることで、これまでにない新たな表情を生み出しています。世代やジャンルを越えて多くの方に喜んでいただける作品を目指し、制作・展開を進めてまいりました。

本プロジェクトは、当社とマッシュグループの各チームが昨年より対話と共創を重ねながら進めたものです。Celvokeおよびgelato piqueのクリエイティブチームは、kansaï yamamotoの作品と思想を丁寧に理解し、真摯に向き合ってくださいました。マッシュグループ近藤社長をはじめ関係各位の深いリスペクトに心より感謝申し上げます。マッシュグループのクリエイティブチームによって解釈、表現された新鮮な表情を纏ったkansaï yamamotoをぜひ多くの方にお楽しみいただきたいと願っております。

コラボレーション概要

Celvoke × kansaï yamamotoSense of new beauty ～響き合う多様の美～

kansaï yamamotoが大切にしてきた「赤・白・黒」を起点に、ブランドのキーアートである女性の横顔や代表的な作品モチーフを取り入れたコラボレーションアイテムが登場しました。kansaï yamamotoの「赤」を現代的に再解釈したモダンな9色パレットのほか、リップとインナー リサージェンス リキッドの限定パッケージを展開しました。



■全国発売日：

2026年1月28日(水)

■ 販路：

・Celvoke公式オンラインストア（https://celvoke.com/page/CV_202601collaboration/?plan=CV260114_01collaboration）

・全国直営／取り扱い店（https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx）

-gelato pique × kansaï yamamoto「LOVE IS COLORFUL」

花や蝶をイメージした日本伝統の和菓子の色調をメインテーマに、日本の自然が織りなす四季折々の色彩美を表現したコレクションが展開されます。世代や性別を超えて多くの方に楽しんでいただける、繊細でふんわりとした存在感のウェアや雑貨アイテムがラインアップされました。

■ 発売日：

・全国のgelato pique店舗にて2026年2月6日(金)各商業施設営業開始時間より発売

・各オンラインストア：2026年2月6日(金) 12:00（正午）発売

■ 販路（オンライン及びアプリ）：

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア（https://gelatopique.com/）

・GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストア（https://gelatopique-homme.com/）

・USAGI ONLINE（https://usagi-online.com/）

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」（https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh）

■ 販路（店舗）

・全国直営店（https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx）

・GELATO PIQUE HOMME（https://gelatopique-homme.com/Page/shoplist.aspx）

・USAGI ONLINE STORE（https://usagi-online.com/storeinfo/）

■ 特設ページ：

https://gelatopique.com/Page/feature/260130/?plan=GP260130

【 問い合わせ先 】

株式会社寛斎スーパースタジオ 広報部

株式会社寛斎スーパースタジオは、「デザインのちからで世界を元気にしたい」という思いから、デザイナー・プロデューサーの山本寛斎が1973年に設立した会社です。

ブランドと歩み続ける中で培ったクリエイティブ、マーケティング、リーガルなどの様々な知見、そして多くの失敗から得た経験をもとに構築されたブランド戦略を提供。社会の変化に耐えうるブランドを育て、すべての業界・業種に対し生命力を吹き込むべく活動しています。

https://www.kansai-y.com/