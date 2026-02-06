ライトフライヤースタジオ、新作RPG『アナザーエデン ビギンズ』が2026年夏に全世界同時発売決定！

株式会社WFS

株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太、グリーホールディングス100％子会社、以下「当社」）は、Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch／Steam(R)向け新作RPG『アナザーエデン ビギンズ』を2026年夏に全世界での同時発売を決定したことをお知らせします。また、新たなゲームスタジオ「スタジオプリズマ」を設立したことをお知らせします。

タイムトラベルRPG『アナザーエデン ビギンズ』は、『クロノ・トリガー』や『ゼノギアス』など、幾多の名作RPGを手掛けた加藤正人がおくる重厚なストーリーが、フルボイスで展開され、時空を超えてさまざまな時代を巡る探索要素や、仲間との連携が鍵となるコマンドバトル、ストーリークリア後に異なるエンディング「ニューゲーム＋」を楽しむことができます。

各商品の予約開始時期は、後日案内予定となります。Steamではウィッシュリストへの登録受付を開始しています。

◆2/6(金)20:00～「アナザーエデン ビギンズ Spotlight（スポットライト）」配信決定！

『アナザーエデン ビギンズ』の情報をいち早くお届けすべく、本日2026年2月6日(金) 20:00より、ライトフライヤースタジオ公式YouTubeチャンネルにて「アナザーエデン ビギンズ スポットライト」を公開しますので、ぜひご覧ください。

▼『アナザーエデン ビギンズ』アナウンストレーラー

URL：https://www.youtube.com/watch?v=5KQI6At6i1U



▼『アナザーエデン ビギンズ』スポットライト

URL：https://www.youtube.com/watch?v=UhVnkbzbZIw



▼『アナザーエデン ビギンズ』公式サイト

URL： https://anothereden.games/



▼『アナザーエデン ビギンズ』Steam(R)ページ

URL：https://store.steampowered.com/app/4163960/_/?l=japanese

『アナザーエデン ビギンズ』について

『アナザーエデン ビギンズ』は、『クロノ・トリガー』や『ゼノギアス』など、幾多の名作RPGを手掛けた加藤正人が贈る、古代・現代・未来を巡るタイムトラベルRPGです。

重厚なメインストーリーはフルボイスで描かれ、光田康典氏によるメインテーマと、プロキオン・スタジオが手掛けるオーケストラや民族楽器を取り入れた音楽が冒険を彩ります。

(C) Nintendo

『アナザーエデン ビギンズ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137607/table/21_1_754232f07799d45e9d80a5293c0ae45c.jpg?v=202602061051 ]



新スタジオ「スタジオプリズマ」について

幾多のRPGを手がけた加藤正人とともに歩んできた『アナザーエデン 時空を超える猫』のクリエイターたちを中心に設立された新たな開発スタジオ「スタジオプリズマ」が開発を担当し、冒険と感動の物語を届けます。

▼「スタジオプリズマ」公式サイト

URL：https://studioprisma.games/

【株式会社WFSについて】

株式会社WFSは、運営するゲームブランド「ライトフライヤースタジオ」において、心が震える物語体験ができるRPGを中心に手掛けるゲーム開発会社です。「新しい驚きを、世界中の人へ。」というビジョンのもと、新しいゲーム体験を生み出し、多くの人に楽しんでもらえる最高のゲームを生み出すことを目指しています。

https://www.wfs.games/

＜会社概要＞

会社名：株式会社WFS / スタジオ名：スタジオプリズマ

設立日：2014年2月21日

代表取締役社長：柳原 陽太

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

WFS公式Facebook：https://www.facebook.com/WFS.games/

WFS公式 X：https://twitter.com/wfs_info

