ようこそ、OZの世界へ。『果てしなきスカーレット』全米公開を記念し、スタジオ地図歴代作品が交錯する「Summer Wars Survivor」をRobloxにて世界同時配信！

株式会社 ambr

株式会社ambr（東京都文京区、代表取締役：西村拓也、以下ambr）は、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の北米公開に合わせ、2月13日、オンラインプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」上に「Summer Wars Survivor」をリリースいたします。かつて映画『サマーウォーズ』で描かれた、世界中の人々が集い、楽しむことができるインターネット上の仮想世界”OZ”。 Robloxを通じ、その扉がついに現実に開かれます。

『Summer Wars Survivor』（2月13日に公開となります）

利用方法：2月13日以降、Robloxで「Summer Wars Survivor」を検索

Robloxは世界中の人々が集い、楽しむことができるインターネット上の仮想世界です。アクセスはお持ちのパソコン、スマートフォン、Xbox/PlayStationなどから簡単に行えます。世界中で毎日1.5億人以上のユーザーが、自らのアバターを通じて友人や世界中のプレイヤーとリアルタイムに交流しながら、膨大な数のバーチャルエクスペリエンスを探索し、ゲーム、冒険、学習など多様なコンテンツを楽しんでいます。

Summer Wars Survivorについて

「Summer Wars Survivor」は、オンラインプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」を通して楽しむことができます。まずはあなた自身のアバターを設定しましょう。アバターとは、Roblox上でのあなたの分身です。服・ヘアスタイルなど、あなたの思うままに着せ替えができます。

「Summer Wars Survivor」にアクセスすると、目の前にはあの”OZ”のメインロビーが広がります。中心に設置された巨大スクリーンには最新作『果てしなきスカーレット』の映像が流れ、以下のように様々な体験を楽しんでいただけます。

■自由自在なOZの探検

OZを駆け巡るだけでなく、飛行機能も使ってどこまでも広がるOZの空間を自由自在に飛び回ることができます。OZの各地にいる作品に登場したキャラクターを見つけに行きましょう。上空に漂うのはOZの守り主、ジョンとヨーコです、あなたのエントリーを歓迎しています。

■キャラへの変身、記念撮影

Robloxアバターとしての個性を活かしながらも、キャラクターに触れて「モーフ機能」を使うと、スタジオ地図作品のキャラクターになりきることも可能です。さらに作品ポスターの前でエモート機能を使えば、ヒロインのポーズになりきり、作品の主人公になったかのような記念撮影を楽しむこともできます。

■「Summer Wars Survivor」：仲間と挑むサバイバルアクション

OZの中では、最大4人まで一緒にプレイ可能なアクションゲームを楽しむこともできます。歴代のスタジオ地図作品をモチーフにした武器、サポーター、パワーアップアイテムを駆使し、出現する敵を倒しながら力を合わせて制限時間を生き延びましょう。ロビーのショップでは、ゲームに使用する様々なアイテムを購入することができます。

細田作品を愛してくださるファンの皆さまとともに、物語のその先を映画館の外でも末長く紡いでいけるような空間を目指し、2月13日のリリース以降も続々とアップデートを続けてゆきます。『果てしなきスカーレット』の全米公開に合わせて正式公開となる「Summer Wars Survivor」、ぜひ映画と合わせてお楽しみください。

- さぁ、あなたも、OZでの快適な生活を始めましょう。 -

Summer Wars Survivorの利用方法

［利用方法］

●スマートフォン、タブレットの場合

１. 「Roblox」アプリケーションをインストールし、アカウントを登録。（初回のみ）

iOS（App Store）： https://apps.apple.com/jp/app/roblox/id431946152

Android（Google Play）： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client

２. 「Roblox」アプリケーション上で「Summer Wars Survivor」を検索し、表示されたアイコンをタップ。さらにプレイボタンをタップし、エクスペリエンスを開始。



●PCの場合

１.「Roblox」公式ウェブサイト(https://www.roblox.com/)にアクセスし、アカウントを登録。（初回のみ）

２.公式ウェブサイト上で「Summer Wars Survivor」を検索し、表示されたアイコンをクリック。さらにプレイボタンをクリックし、エクスペリエンスを開始。

［利用料金］

無料

［対応デバイス］

スマートフォン、タブレット（iOS・Android）／PC（Windows・MacOS）／Xbox

映画『果てしなきスカーレット』について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XETw4Yy79nY ]

監督・脚本・原作：細田守

企画・制作：スタジオ地図

公開日：2025年11月21日（金）

(C)2025 スタジオ地図

【STORY】

父を殺され、復讐に失敗した王女・スカーレットは“死者の国”で目を覚ます。

狂気にあふれたこの世界では、宿敵に復讐を果たし、

“見果てぬ場所”に辿り着かなければ、〈虚無〉となり存在が消えてしまう。

想像を超えた冒険。

終わることなき闘い。

時空を超えた運命の出会い。

果てしなき旅路の先に、スカーレットは生きる道を見出せるのか？

『時をかける少女』から19年。常識を打ち破る、衝撃の王女（ヒロイン）が誕生ーー

【映画の最新情報はこちらから！】

・公式HP：https://scarlet-movie.jp/

・公式X：https://x.com/studio_chizu

・公式Instagram：https://www.instagram.com/studio_chizu/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/studiochizu

◼︎スタジオ地図について

2011 年 4 月にプロデューサーの齋藤優一郎が細田守と共に、映画制作を行う拠点として設立。スタジオ地図は、アニメーション映画を企画・制作するスタジオであり、そのスタジオ名には「これまで描かれていないモチーフやテーマ、そして表現にチャレンジして、まだまだ無限に可能性が広がるアニメーション映画という大地に新しい地図を作る」という映画制作に対する精神が込められている。

https://studiochizu.jp/

ambrについて

“The World Is a Playground.” をビジョンに掲げる仮想世界開発スタジオです。世界200万DLを超えるアバター作業集中支援プロダクトgogh（ゴッホ）や、Robloxゲームスタジオを運営しています。

コーポレートサイト：https://ambr.co.jp/

採用ページ：https://ambrstudio.notion.site/ambr-recruit-portal

お問い合わせ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDtnMIhY0EEBw1DShwF7T7EtSvFeUUQLynXsmkYB-YXdJbw/viewform