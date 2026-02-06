味の素フィリピン、TARI工業団地で1億5,320万米ドル規模の 製造施設建設に着手

Aboitiz InfraCapital, Inc.

フィリピン・タルラック - 味の素フィリピンは、2026年5月より、ルソン島中部のTARIエステートにおいて新たな製造施設の建設を開始する予定である。総投資額は約1億5,320万米ドルで、2028年4月の稼働開始を見込む。本プロジェクトは、フィリピンにおける食品製造能力の強化に寄与するとともに、同地域の産業基盤に対する信頼の高まりを示すものとなる。

同施設では、AJI-GINISA(R)、Crispy Fry(R)、Sarsaya(R)などのブランドを含む、フレーバー調味料、調理用ソース、衣用ミックスといった主要製品群を製造する。生産効率を追求した専用設計のもと、自動化およびデジタル技術を活用した生産・物流システムを導入し、生産性の向上、物流機能の最適化、ならびにサプライチェーンの安定性強化を図ることで、今後拡大が見込まれる市場需要に対応していく。

味の素フィリピンによる投資は、TARIエステートがルソン島中部における戦略的産業拠点として台頭していることを改めて示すものである。コカ・コーラ・ユーロパシフィック・アボイティス・フィリピンをはじめとする世界的メーカーが同団地に拠点を構える中、TARIは生産規模の拡大、人材育成、そして長期的かつ持続可能な成長を支えるダイナミックな産業エコシステムを形成しつつある。TPLEX、CLLEX、SCTEXの結節点に位置する同団地は、首都圏マニラ、スービック、クラーク、北部主要州を結ぶ高い交通利便性を備える。さらに、アボイティズ・グループが有する電力、水、 建設、通信、金融分野における総合力により、企業は操業初日から安定的かつ信頼性の高い事業運営を実現できる環境が整えられている。

フィリピンで60年以上にわたり事業を展開してきた味の素フィリピンは、同国の食品産業とともに成長し、地域社会に根ざしながら国の発展にも貢献してきた。今回の新施設は、こうした長年の取り組みを反映したものであり、事業成長の支援、意義ある雇用の創出、安全で現代的な職場環境の提供を目的に設計されている。また、学習プログラムや工場見学を通じて地域社会との交流を深めるとともに、温室効果ガス排出ネットゼロの達成を含む味の素グループのサステナビリティ目標の推進にも寄与する。

建設が進む中、味の素フィリピンは、フィリピン経済への長期的な信頼を具体的な投資へと転換しており、TARI工業団地が将来を見据えた産業拠点として、製造業者の持続可能な規模拡大を支える 役割をさらに強化している。生産効率の向上、従業員の働きやすさ、持続可能な事業運営を柱に、 本プロジェクトは「EatWell, Live Well」という味の素の変わらぬ使命を前進させるとともに、包摂的成長と国の長期的な発展への貢献を目指している。

Aboitizエコノミック・エステートについて

Aboitizエコノミック・エステートは、スマートかつ持続可能な産業集積型開発拠点の開発・運営を手がけるアジア有数のデベロッパーである。総開発面積は約2,000ヘクタールに及び、南部ルソンおよび中部ビサヤ地域を中心に260社の工業テナントを擁し、約10万人の雇用を創出している。現在は、ルソン島中部への戦略的な事業拡大を進めている。

多様な企業および地域社会のニーズに対応する同社の事業展開には、バタンガス州リパ・マルバルに位置する約1,100ヘクタールのLIMA工業団地、セブ州ラプラプ市の63ヘクタールのマクタン経済区第2工業団地、セブ州バランバンの540ヘクタールのウエスト・セブ工業団地、ならびにタルラック市に所在する384ヘクタールのTARI工業団地が含まれる。

数々の受賞歴を誇るこれらの工業団地は、Aboitiz Land、Aboitiz InfraCapital、AboitizPower、Aboitiz Constructionといったアボイティズ・グループ各社が提供するインフラおよびサービスによって支えられており、包括的な事業環境が整備されている。

TARIエステートについて

TARIエステートは、タルラック市に位置する敷地面積384ヘクタールのPEZA（フィリピン経済特区庁）登録特別経済区で、ルソン島中部における次世代の成長拠点として開発が進められている。 主要高速道路の結節点に位置し、クラーク国際空港や主要港湾にも近接するなど、優れた立地条件を生かし、大規模な工業、商業、ならびに公共・教育関連施設の展開を支える設計となっている。

全面開発完了時には、6万人を超える雇用創出が見込まれており、商業用区画、小売施設、オフィスビル、住宅コミュニティ、従業員向け宿泊施設、教育・公共施設、宿泊・サービス関連施設、将来的な交通結節施設などが一体的に整備される予定である。これにより、企業と人々の双方にとって利便性の高い、統合的でつながりのある環境の実現を目指している。

報道関係の問い合わせ:

担当者： トラム・パナリーガン（企業広告担当）

メール： tram.panaligan@aboitiz.com

ェブサイト：https://www.aboitizeconomicestates.com