新店舗情報！「アップガレージ函館鍛治店」3月17日オープンのお知らせ

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年3月17日（火）に、フランチャイズ店の「アップガレージ函館鍛治店」、併設店として「タイヤ流通センターアップガレージ函館鍛治店」を新規出店いたします。

■プレオープン：2026年3月5日（木）※2026年3月16日（月）までは買取のみ

■グランドオープン：2026年3月17日（火）

■ 函館の動脈「産業道路」沿いに出店！五稜郭エリアからも好アクセス

アップガレージ函館鍛治店は、函館市内の主要幹線道路である「産業道路」沿いに位置しており、中心市街地「五稜郭」エリアからのアクセスも良好です。

多くの市民が行き交う交通の要衝であり、日々のお買い物や通勤でのご利用にも最適な好立地です。

このたびの出店により、地域にお住まいの皆様の愛車メンテナンスやカスタマイズをより身近にサポートし、函館のカーライフを盛り上げてまいります。

■ 店舗情報

店舗名 ： アップガレージ函館鍛治店

住所 ： 〒041-0852 北海道函館市鍛治2丁目8-16

メール ： hakodatekaji-ten@upgarage.com

営業時間 ： 10:00～19:00

定休日 ： 年中無休

駐車場 ： 30台

併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は270店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#garden-grove)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/