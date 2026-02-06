楽楽自動応対が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」メール共有・問い合わせ管理システム 小売/流通/商社系部門1位に選出

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のメール共有・問い合わせ管理システム 小売/流通/商社系部門1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「楽楽自動応対」が受賞したメール共有・問い合わせ管理システム 小売/流通/商社系部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に小売/流通/商社系業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイト：https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

楽楽自動応対は、ユーザーの皆さまから「業務効率化につながる」「サービス向上につながる」と高い評価をいただいています！

「BOXIL」に掲載されている「楽楽自動応対」のユーザーレビューを一部ご紹介いたします。

顧客満足度の向上と業務効率化に役立つツール

共有メールアドレス宛に届いたメールを効率よく対応できるようになった。タブでの自動で振り分け機能も便利です。また、テンプレート登録などカスタマイズ機能も充実しているので、いろいろな面から効率アップに貢献してくれます。



メール管理に最適ツール

複数人でのメールのやり取りの進捗状況が可視化され、誰が対応しているか、どこで止まっているかが分かるので、スムーズな業務遂行が可能です。休日や営業時間外でも自動返信で即座に対応できるのは、お客様サービスの向上に繋がっています。



「楽楽自動応対」の口コミはこちら

URL：https://boxil.jp/service/7799/?categoryId=400

17年連続売上シェアNo.1※！問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」は、AI機能を活用して、過去の応対情報をナレッジ資産として再活用する問い合わせ自動応対システムです。



過去応対履歴をもとにした返信文の生成やメール文面から優先順位付けを行うリスク検知機能によりメール応対業務を自動化し、さらに応対状況の見える化によって属人化や対応漏れ・遅れといった課題を解消し、問い合わせ応対業務の効率化を実現します。

2001年の提供開始から、お客様のニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

「楽楽自動応対」 公式サイト：https://www.maildealer.jp/rakurakujidootai/

※出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測）、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

会社概要

会社名 株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者：山盛

e-mail：it-mkt@rakus.co.jp