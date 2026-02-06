印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展～高品質・高生産なインクジェットによるビジネス発展を支援～

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親）は、2026年2月18日（水）から20日（金）まで、池袋サンシャインシティ コンベンションセンターで開催される「page2026」に出展します。キヤノンブースでは「印刷ビジネスに変革を～インクジェットが切り拓く未来～」をテーマに、商業印刷向けプロダクションプリンターや生産現場の効率化を支援するソリューションなどを紹介します。

page展は、1988年の開催以来、2026年で39回目を迎える印刷メディアビジネスの総合イベントです。

キヤノンブースでは、2026年内に発売を予定しているインクジェットデジタルプレスの新製品「varioPRINT iX1700」、「LabelStream LS2000」の最新情報をお届けします。また、大判インクジェットプリンターの最新機種や、稼働率と作業効率の向上を支援する各種ソフトウェアソリューションなどを紹介します。

出展概要

１．インクジェットテクノロジーでビジネス領域の拡大を支援

2026年内に発売を予定している、枚葉カラーインクジェット印刷機のエントリーモデル「varioPRINT iX1700」は、A4サイズで最大毎分170ページの高い生産性と広色域な印刷を両立し、短納期かつ小ロット・多品種の案件でも品質の一貫性と高い運用効率を可能にします。水性インクジェットラベル印刷機「LabelStream LS2000」は、印刷幅340mm、最速毎分40mの高速印刷と高品位な印刷が可能で、本機による出力サンプルを展示します。キヤノンが展開するインクジェットテクノロジーの優れた品質や高生産性により、印刷事業者のビジネス発展を支援します。

２．インラインオプションで印刷業務の自動化・省力化を推進

商業印刷向けカラープロダクションプリンター「imagePRESS V1000」に、印刷業務の自動化・省力化を推進する「検査装置」「自動調整ユニット」「除電装置」などのインラインオプションを接続し展示します。実機デモにより、オペレーションコストの削減と印刷物の安定品質を両立する仕組みを紹介します。また、お客さまの活用事例もあわせて展示し、ビジネスモデルや導入後の効果についても具体的に紹介します。

３．ポスターの小ロット多品種生産・短納期対応を実現

期間限定の商品・販促キャンペーンや多数のキャラクターのアートポスターなど、ポスター印刷では小ロット多品種化が加速しています。こうしたニーズが高まる中、高生産性と品質の安定性をあわせ持つ「Colorado」シリーズが、短納期対応が求められる現場での運用を強力に支援します。ブースでは、生産効率を高めるための省力化ソリューションとともに、データ入稿から納品までのスループット向上について紹介します。

詳しくは、イベントページをご覧ください。

▶ 「page2026」キヤノンブースイベントぺージ(https://canon.jp/biz/event/exhibition/page2026)

＜おもな出展製品＞

・imagePRESS V1000

・PRISMA（印刷管理ツール）

・imagePROGRAFシリーズ

・varioPRINT iX1700※

・varioPRINT iX3200/2100※

・LabelStream LS2000※

・Colorado M5/M5W※

ほか

※実機展示はございません

＜開催概要＞

開催日時：2026年2月18日（水）～20日（金）10:00～17:00

会 場：池袋サンシャインシティ コンベンションセンター

展示ホール B / C / D（キヤノンブース：ホールC C-4）

入 場 料：1,000円（ウェブ事前登録で入場無料）

主 催：公益社団法人 日本印刷技術協会（JAGAT）

ホームページ：https://page.jagat.or.jp/

一般の方のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 page2026 展示会事務局 03-6719-9504