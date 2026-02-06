シティショップ10周年を記念した様々なプロジェクトが始動！YouTube公式チャンネルも開設。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「CITYSHOP（シティショップ）」は、昨年2025年12月24日に10周年を迎えました。これまで支えてくださった皆様への感謝とともに、10年を音（＝SOUND）になぞらえた「10 SOUNDS（テン サウンズ）」というタイトルのもと、店舗ラッピングからスペシャルアイテムやイベントなど様々なコンテンツをご用意しました。

キービジュアル

■特集サイト

発売アイテムからスペシャルなイベント情報まですべてを大公開しております！

https://baycrews.jp/feature/detail/17490

2月5日(木)を皮切りに、国内外のデザイナー、アーティストとのコラボレーション、CITYSHOPで過去10年に発売された名品の復刻アイテム、特別なPOP UP STOREなどを展開いたします。

心よりの感謝を込めて、これまでの歩みを振り返るとともに、次の時代へ向けた新たな取り組みをお届けいたします。

■イベント情報

「10 SOUNDS」にちなんだスペシャルイベントを開催いたします。

【 Alexa Stark HOUSE 】

AIRBRUSH SHOW by Alexa Stark

2026年4月2日（木）CITYSHOPルクア大阪 ルクアイーレ4F sPACE

2026年4月4日（土）CITYSHOP渋谷店

大人気アーティストAlexa Starkが待望の緊急来日!! 10周年記念のために手掛けられたCITYSHOP限定のpre-painted スペシャルアイテムの数々の発売と共に、CITYSHOP渋谷店、大阪店にてAlexa Starkが目の前でウェアにエアブラシアートを描くスペシャルイベントを開催いたします。※要予約制

【CITYSHOP KIOSK】

2026年4月2日（木）CITYSHOP ルクア大阪 ルクアイーレ4F sPACE

2026年4月4日（土）CITYSHOP渋谷店

10周年を記念して誕生したCITYSHOP MONSTER、略して『シティモン』をテーマにしたグッズを発売いたします！CITYSHOPが提案するファッションの世界を体感していただけるように、スタイリングに＋1 点加えることでファッションモンスターになれるような遊び心溢れるアイテムをご用意しております。お披露目は「Alexa Stark HOUSE」と同日、同会場となります。当日はシティモンカラーでラッピングした売店（＝KIOSK）を模したフォトジェニックな特設ブースやケータリングもございます。

【10 SOUNDS COLOR by KIBITZ HANDWKS】

Flock print ＋Hand Painting ORDER EVENT

2026年5月23日(土) CITYSHOP BAYCREW’S STORE 名古屋店

2026年5月24日（日） CITYSHOPルミネ新宿店

CITYSHOPと親交の深い、アーティストKIBITZ HANDWKSによる

カラーフロッキープリントのパーソナルオーダー会を開催いたします。

10周年のテーマに合わせた特別デザインをウェアにフロッキープリント。

更に、「10 SOUNDS COLOR」のスプレーでデコレーション！

世界にひとつだけのスペシャルアイテムをお作りいただけます（当日お持ち帰り可）。

また、KIBITZ氏がハンドで描きあげるスペシャルオーダーも同時開催（７月末お渡し予定）。※要予約制

■YouTube公式チャンネル

10周年関連情報をお届けするYouTube公式チャンネルを開設いたしました。

https://www.youtube.com/@cityshop-tokyo(https://www.youtube.com/@cityshop-tokyo)

■オリジナルキャラクター

ニューヨークに拠点を置くニットブランドである「YANYAN」が

CITYSHOPのためだけにデザインしたキャラクターCITYSHOP MONSTER略して「シティモン」が登場！

「シティモン」のプロフィールFASHION MONSTER CHARM 税込み7,150円

■アイテムラインナップ

10周年を記念して発売されるスペシャルアイテムは2～6月で2週間に一度のペースで発売いたします。

Claks ORIGINALS Custom project by ALEXA STARK 税込み53,900円Lucy Han for CITYSHOP 税込み141,900円

SEEALL for CITYSHOP 税込み36,900円RIVERSIDE TOOL & DYE 上下ともに税込み31,900円TANAKA for CITYSHOP 税込み44,000円DONE PROJECT 税込み28,600円CHIKA KISADA for CITYSHOP 税込み61,600円MOZDEH MATIN 税込み35,200円SASKIA DIEZ ／SASKIA DIEZ for CITYSHOP税込み1,870円～59,400円BERNARD ZINS 税込み53,900円C ME 税込み31,900円AFTER SHAVE CLUB 左 税込み59,400円／右 税込み31,900円SAYAKA DAVIS for CITYSHOP 税込み31,900円ALEXA STARK 税込み64,900円RIVERSIDE TOOL & DYE 税込み18,700円RIVERSIDE TOOL & DYE 税込み33,000円RIVERSIDE TOOL & DYE 税込み36,300円RIVERSIDE TOOL & DYE 税込み\69,300円（セットアップ）

WILDROOTZ 税込み17,6,000円

WILDROOTZ 税込み148,500円WILDROOTZ 税込み148,500円YANYAN × FUJIN TREE ／FUJIN TREE for CITYSHOP／FUJIN TREE 価格未定LOOSE JOINTS for CITYSHOP 税込み22,000円

CITYSHOP / シティショップ

ファッション、フード、ビューティー、カルチャーを提案するコンセプトストア。

「ウーマン＆ジェントルマン」「ヘルシー＆モード」をキーワードに、こだわりのオリジナルアイテムとデザイン性の高いインポートアイテムを展開。

2025年12月24日に10周年を迎えた。

