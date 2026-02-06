シティショップ10周年を記念した様々なプロジェクトが始動！YouTube公式チャンネルも開設。

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「CITYSHOP（シティショップ）」は、昨年2025年12月24日に10周年を迎えました。これまで支えてくださった皆様への感謝とともに、10年を音（＝SOUND）になぞらえた「10 SOUNDS（テン サウンズ）」というタイトルのもと、店舗ラッピングからスペシャルアイテムやイベントなど様々なコンテンツをご用意しました。




キービジュアル

■特集サイト


発売アイテムからスペシャルなイベント情報まですべてを大公開しております！


https://baycrews.jp/feature/detail/17490



2月5日(木)を皮切りに、国内外のデザイナー、アーティストとのコラボレーション、CITYSHOPで過去10年に発売された名品の復刻アイテム、特別なPOP UP STOREなどを展開いたします。


心よりの感謝を込めて、これまでの歩みを振り返るとともに、次の時代へ向けた新たな取り組みをお届けいたします。



■イベント情報


「10 SOUNDS」にちなんだスペシャルイベントを開催いたします。



【 Alexa Stark HOUSE 】


AIRBRUSH SHOW by Alexa Stark




2026年4月2日（木）CITYSHOPルクア大阪 ルクアイーレ4F sPACE


2026年4月4日（土）CITYSHOP渋谷店



大人気アーティストAlexa Starkが待望の緊急来日!! 10周年記念のために手掛けられたCITYSHOP限定のpre-painted スペシャルアイテムの数々の発売と共に、CITYSHOP渋谷店、大阪店にてAlexa Starkが目の前でウェアにエアブラシアートを描くスペシャルイベントを開催いたします。※要予約制



【CITYSHOP KIOSK】




2026年4月2日（木）CITYSHOP ルクア大阪 ルクアイーレ4F sPACE


2026年4月4日（土）CITYSHOP渋谷店



10周年を記念して誕生したCITYSHOP MONSTER、略して『シティモン』をテーマにしたグッズを発売いたします！CITYSHOPが提案するファッションの世界を体感していただけるように、スタイリングに＋1 点加えることでファッションモンスターになれるような遊び心溢れるアイテムをご用意しております。お披露目は「Alexa Stark HOUSE」と同日、同会場となります。当日はシティモンカラーでラッピングした売店（＝KIOSK）を模したフォトジェニックな特設ブースやケータリングもございます。



【10 SOUNDS COLOR by KIBITZ HANDWKS】


Flock print ＋Hand Painting ORDER EVENT




2026年5月23日(土) CITYSHOP BAYCREW’S STORE 名古屋店


2026年5月24日（日）　CITYSHOPルミネ新宿店



CITYSHOPと親交の深い、アーティストKIBITZ HANDWKSによる


カラーフロッキープリントのパーソナルオーダー会を開催いたします。



10周年のテーマに合わせた特別デザインをウェアにフロッキープリント。


更に、「10 SOUNDS COLOR」のスプレーでデコレーション！


世界にひとつだけのスペシャルアイテムをお作りいただけます（当日お持ち帰り可）。


また、KIBITZ氏がハンドで描きあげるスペシャルオーダーも同時開催（７月末お渡し予定）。※要予約制



■YouTube公式チャンネル


10周年関連情報をお届けするYouTube公式チャンネルを開設いたしました。




https://www.youtube.com/@cityshop-tokyo(https://www.youtube.com/@cityshop-tokyo)



■オリジナルキャラクター


ニューヨークに拠点を置くニットブランドである「YANYAN」が


CITYSHOPのためだけにデザインしたキャラクターCITYSHOP MONSTER略して「シティモン」が登場！



「シティモン」のプロフィール


FASHION MONSTER CHARM　税込み7,150円


■アイテムラインナップ


10周年を記念して発売されるスペシャルアイテムは2～6月で2週間に一度のペースで発売いたします。



Claks ORIGINALS Custom project by ALEXA STARK　税込み53,900円

Lucy Han for CITYSHOP　税込み141,900円



SEEALL for CITYSHOP　税込み36,900円

RIVERSIDE TOOL & DYE　上下ともに税込み31,900円

TANAKA for CITYSHOP　税込み44,000円


DONE PROJECT　税込み28,600円

CHIKA KISADA for CITYSHOP　税込み61,600円


MOZDEH MATIN 税込み35,200円

SASKIA DIEZ ／SASKIA DIEZ for CITYSHOP税込み1,870円～59,400円


BERNARD ZINS 税込み53,900円

C ME 税込み31,900円

AFTER SHAVE CLUB　左　税込み59,400円／右　税込み31,900円

SAYAKA DAVIS for CITYSHOP　税込み31,900円


ALEXA STARK　税込み64,900円


RIVERSIDE TOOL & DYE　税込み18,700円

RIVERSIDE TOOL & DYE　税込み33,000円

RIVERSIDE TOOL & DYE　税込み36,300円

RIVERSIDE TOOL & DYE　税込み\69,300円（セットアップ）



WILDROOTZ　税込み17,6,000円



WILDROOTZ 税込み148,500円

WILDROOTZ 税込み148,500円


YANYAN ×　FUJIN TREE ／FUJIN TREE for CITYSHOP／FUJIN TREE　価格未定


LOOSE JOINTS for CITYSHOP　税込み22,000円

CITYSHOP / シティショップ


ファッション、フード、ビューティー、カルチャーを提案するコンセプトストア。


「ウーマン＆ジェントルマン」「ヘルシー＆モード」をキーワードに、こだわりのオリジナルアイテムとデザイン性の高いインポートアイテムを展開。


2025年12月24日に10周年を迎えた。



CITYSHOP ONLINE SHOP(BAYCREW’S STORE)


https://baycrews.jp/brand/detail/cityshop


CITYSHOP 店舗検索


https://baycrews.jp/store/list?brand=0023


CITYSHOP OFFICIAL INSTAGRAM


https://www.instagram.com/cityshop.tokyo/



■問い合わせ先


株式会社ベイクルーズ


CITYSHOP PR担当 古川 元気


E-MAIL: g-furukawa@baycrews.co.jp



■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
創立 　　　　　 ：1977年7月22日


代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 　　：古峯 正佳


本社所在地 　　：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容　　　 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社　 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/