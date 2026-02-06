高度な体液分析事業を展開する（株）PITTANの汗で分析できるカウンセリング機器「Pitagoras(ピタゴラス)」取り扱いスタート

滝川株式会社

理美容・エステティック・ネイル用品総合商社の滝川株式会社（所在地：台東区 代表取締役：滝川睦子 資本金：2億1397万円）は、高度な体液分析事業でヘルスケアサービスを展開する株式会社PITTAN（所在地：大阪市北区 代表取締役CEO：辻本和也）の汗分析システム機器「Pitagoras(ピタゴラス)」を2026年4月より正式に取り扱いを開始します。

「Pitagoras」は（株）PITTANが開発した小型の体液（主に汗）分析マシンであり、従来の大がかりな 装置や専門的知識が必要だった体液分析を、誰でも簡単・迅速に、わずか10分程度で分析結果がでる、革新的なデバイスです。

このデバイスにより、理美容・エステティックサロンなどでのカウンセリングや施術の際に高度な分析の科学的根拠に基づいた説明力のあるカウンセリングをより短い時間で行うことができ、さらに一人ひとりに最適化された美容サービスや化粧品などのパーソナライズ提案が可能となります。

2026年4月の本格ローンチに向け、2月開催の展示会を手始めに、弊社イベントであるユニバーサルビューティフェス（3月開催：仙台・金沢）でも展示、デモンストレーションを実施、予約販売を行います。

新しい体験価値を生み出し、顧客満足度の向上につながるツールとして非常に有効的なカウンセリング機器であり、ユニバーサルビューティを推進する弊社はヘルスケアの一端として科学的データの可視化・活用もあわせて提案します。

「汗中アミノ酸」から知る、汗で分析できるカウンセリング機器

「Pitagoras」『Pitagoras』

肌や体内の健康状態を可視化できる汗分析装置。

・AIによるパーソナライズアドバイス

・肌タイプの分類とリスク傾向の表示

・どこでも誰でも簡単に診断できる

【肌に関連性の高いアミノ酸5つを独自のデータベースで指標化】

＜アミノ酸＞

・ロイシン ： (肌の修復) コラーゲン合成、肌の弾力維持

・アスパラギン酸 ： （肌の生まれ変わり） 細胞代謝、ターンオーバー促進

・グリシン ： （ハリ） 天然保湿因子の主要成分

・ヒスチジン ： （肌を守る力） 抗酸化作用、肌修復

・セリン ： （うるおい） 肌のバリア機能強化、保湿力向上

＜分析の流れ＞

肌から採取した“ごく微量の汗”を用いた分析により、従来の検査方法では難しかった身体内部の状態を 非侵襲かつ簡便に可視化。サンプル採取は、非侵襲的な汗パッチでわずか3分、その後採取したパッチを完全自動化されたマシンにセットし、分析。

【分析によって可視化される情報】

1：肌タイプ

肌が本来持っている「水分保持力」と「皮脂分泌」のバランス傾向を予測し4つの肌タイプに分類。

・正常肌

・脂性肌

・インナードライ肌

・乾燥肌

2：ゆらぎにくさ

環境や乾燥の変化に肌がどれだけ反応しやすいかの目安を可視化。

3：色素沈着のリスク

メラニン量からみる、色の残りやすさの目安。

4：エイジングタイプ

ハリと柔軟性の指標 から4つのエイジング タイプに分類。

・マシュマロ肌

・こんにゃく肌

・プリン肌

・キャラメル肌

5：消化吸収レベル

栄養を肌に届ける力の目安。胃腸の調子が肌の調子に直結します。

6：アミノ酸バランス

分析している5種類のアミノ酸のバランスを表示。

7：ヒストリー表示

過去実施した分析と時系列で変化を可視化。

8：アドバイス・レコメンデーション

アミノ酸解析データとアンケート結果をAIが統合。分析結果を基に今必要なケアを提示。

1：肌タイプ

2：ゆらぎにくさ

3：色素沈着リスク

4：エイジングタイプ

5：消化吸収レベル

6：アミノ酸バランス

7：ヒストリー表示

8：アドバイス・レコメンデーション

『 Pitagoras(ピタゴラス) 』 電気機器・仕様情報

【製品名・型番】

▮製品名: Pitagoras（ピタゴラス）

▮本体型番: PTG-A100（第1世代）

【サイズ・重量】

▮外形寸法: W18cm × D18cm × H18cm

▮重量: 約2kg（本体 1.3kg ＋ カセット類）

【電源・出力仕様】

▮入力端子: USB Type-C

▮電源規格: USB PD（Power Delivery）対応

▮要求仕様: 15V/3A以上、45W以上推奨

【通信・インターフェース】

▮本体通信: LTE（物理SIM内蔵）

▮タブレット間通信: Wi-Fi

【環境条件・耐久性】

▮使用環境温度: 5℃～35℃

▮使用環境湿度: 30～90%RH（結露なきこと）

▮本体寿命目安: 5年

▮カセット交換目安: 10,000回または破損時

【その他電気関連部品】

▮同梱物: ACアダプタ、ケーブル、専用タブレット

▮ファームウェア: PIT-APB-210

滝川株式会社

商品のお問い合わせ先

滝川株式会社 理美容事業本部

TEL／03-5821-0258 FAX／03-5821-0225



リリースに関するお問い合わせ先

滝川株式会社 マーケティング本部

TEL／03-3845-2110 FAX／03-3845-1921