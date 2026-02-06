OBC、労働基準法の改正を見据えたオンラインセミナーを開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、「2026年以降を見据えた「改正労働基準法」の方向性を“総まとめ”企業が備えるべき「４大テーマ」」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

■開催の背景

労働政策審議会では現在、約40年ぶりとも言われる大幅な労働基準法の見直しに向けた議論が続いています。実際の法案提出は見送られたものの、今後も段階的な制度改正が行われる可能性は高く、その動向を注視しているご担当者の方も多いのではないでしょうか。

今回の見直しは、労働時間・休日のルールだけでなく、フリーランスなど多様な働き手への対応や、36協定の締結に不可欠な「過半数代表者」制度にまで及び、企業実務に影響の大きい論点が数多く含まれています。

また、今後の制度改正は突発的に進む可能性や、内容が複雑化する可能性が考えられます。

そのため、労働基準法改正が施行される前の段階から

・議論の方向性を把握しておくこと

・情報を継続的に収集すること

・そして、日々の勤怠管理を法令に準拠した状態へ整えておくこと

が企業にとって極めて重要です。

そこで本セミナーでは、社会保険労務士の アクタス社会保険労務士法人 松澤 隆志 氏を迎え、今だからこそ知っておくべき重要論点を「4大テーマ」に整理し、その全体像と、企業の経営労務に与える影響について予測し、解説します。

セミナー後半では、これまで数多くの法改正に対応してきたOBCが、年々変化していく働き方への対応に向けて、日々の勤怠管理における見直しポイントをご紹介します。

さらに！

本セミナー視聴特典として、アクタス社会保険労務士法人の社労士による「30分無料個別相談会」 にお申込みいただけます。（※相談会開催日は、セミナー後にご案内するアンケート内の候補日から選択）

今回のテーマである改正労働基準法に関する疑問だけでなく、就業規則の見直し、残業時間の計算、人事労務のトラブル対応など、日頃抱えていたお悩みを専門家に直接相談できる大変貴重な機会です。実務に即したアドバイスを受けられる場として、本特典をご活用ください。

この機会にぜひ、自社の勤怠管理体制を見直し、今後の変化に備えましょう。

※本セミナーで解説する内容は、2025年1月8日に公表された「労働基準関係法制研究会報告書」およびその後の労働政策審議会での議論に基づく「方向性」です。今後の審議、答申、国会での法案審議を経て正式に決定されるため、内容および改正（施行）日は流動的であることにご留意ください。

■セミナー概要

名称：2026年以降を見据えた「改正労働基準法」を“総まとめ”

企業が備えるべき「４大テーマ」を社労士が解説

講師：アクタス社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 松澤 隆志 氏

日時：2月13日（金）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0147/260213/?p=OBC2601)

3月 9日（月）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0147/260309/?p=OBC2601)

4月 8日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0147/260408/?p=OBC2601)

【A-1】10:30～11:40 【A-2】13:30～14:40（70分）

※全日程・午前午後ともに同じ内容をお届けします。

ご都合の良い日程でお申込みください。

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

★特典：

セミナー終了後アンケートご回答でレジュメダウンロードURLをご提供いたします。

視聴者限定特典として、社労士による無料個別相談会を実施いたします。（希望者）

▼こんな方におすすめ

・現在議論中の労働基準法の改正内容について効率よく把握したい方

・急な制度改正にも対応できる体制を整えておきたい経営層・管理職の方

・自社の勤怠管理にどんな影響があり得るかを理解し、今後の変化に備えたい担当者の方

詳細を見る :https://www.obc.co.jp/landing/sem-kaiseirouki2026

■今後の展望

OBCは、今後も制度改正の動向を踏まえながら『奉行クラウドシリーズ』の法改正対応や実務に沿った機能強化を継続し、現場で必要となる情報を適時お届けしていきます。

引き続き、変化が続く労務環境のなかでも企業が確実に運用できる体制づくりを支えるパートナーとして取り組みを進めてまいります。