『ZOMBUTCHER: Monster Business Simulator』発表

米ニューヨーク - 2026年2月6日 -インディーデベロッパー Odius とパブリッシャー Loopr Partners(https://www.looprpartners.com/)は本日、ステルスアクション×ショップ経営ゲーム『ZOMBUTCHER: Monster Business Simulator(https://store.steampowered.com/app/4039900/ZOMBUTCHER_Monster_Business_Simulator/)』を発表しました。本作では、ゾンビの起業家となり、人間とモンスター双方のコミュニティに肉や資源を供給します。2月開催の Steam Next Fest にて、プレイアブルデモが初公開される予定です。

『ZOMBUTCHER: Monster Business Simulator』｜アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=eZDmqeaEezM

『ZOMBUTCHER』では、昼は小さな精肉店を経営し、夜は街へ狩りに出かけます。不気味な雰囲気に包まれたルイジアナの町の影に身を潜めながら、「新鮮な仕入れ」を集め、夜間パトロールを避け、モンスターのお得意様たちの腹を満たしていきます。ビジネスを回すだけでも大変なのに、人間に狙われながら経営するとなれば、なおさらです。

朝の仕事はシンプル。農家から肉を受け取り、店で捌き、きれいに包装してお客に提供します。しかし、日が沈むと本番が始まります。暗い路地で出会う見知らぬ人物が、次の「仕入れ先」になるかもしれません。

需要が高まるにつれ、プレイヤーは設備をアップグレードし、店舗を拡張し、より高品質な素材を求めて狩りに出ることになります。脳みそ、生き血、あるいはもっと珍しいものを欲しがるモンスターたち--彼らは決して怒らせてはいけないお客様です。

もし体がボロボロになっても問題ありません。あなたはゾンビなのです。10種類以上の手足パーツから交換し、新たな能力をアンロックしたり、単純に身体をリフレッシュしたりすることができます。

主な特徴

- 不気味なルイジアナの町を舞台にしたステルスアクション- 昼はショップ経営、夜はハンティング- パトロールやライバルハンターを回避- 精肉店や道具のアップグレード- モンスター向け製品を作るための素材収集- 交換可能なゾンビの手足によるゲームプレイ強化- モンスタービジネスを描いたダークでコミカルな世界観

『ZOMBUTCHER』のデモ版は、2月開催の Steam Next Fest期間中に配信予定。アンデッド起業家としての第一歩を体験できます。

Loopr Partners について

Loopr Partners は、開発者を第一に考えた柔軟なパブリッシングモデルを提供しています。IP（知的財産）は開発者が保有したまま、クリエイティブの方向性を自らコントロールでき、作品から得られる収益もより多く確保することが可能です。Loopr PartnersはLodin Service Incの屋号です。

ウェブサイト https://www.looprpartners.com/