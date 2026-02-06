「Perfect Suit FActory・フォーエル川崎ダイス店」２月７日（土）同時リニューアルオープン！

株式会社はるやまホールディングス

はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年２月７日（土）、神奈川県川崎市にある「Perfect Suit FActory 川崎ダイス店（以下、P.S.FAと言います。）」および「大きいサイズのお店フォーエル川崎ダイス店」を同時リニューアルオープンいたします。なお、本リニューアルは川崎ダイス全体の改装ではなく、当社ブランド店舗のみの改装となります。

当店が出店する「川崎DICE（ダイス）」は、JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩圏内に位置し、買い物や食事を楽しむために足を運びやすいショッピングセンターです。ファッションフロアのほか、生活雑貨やアミューズメント、レストランやシネマなど、日々の暮らしから休日のお出かけまで楽しむことができる、充実したフロアが魅力的な館内となっています。

多様化する働き方に合わせたショッピング体験の刷新

本リニューアルでは、変化する働き方とビジネススタイルに対応し、「今のビジネスパーソンに最適な規模とラインナップ」への最適化を実現しました。駅前の好立地を活かし、短時間で効率よく買い物できる利便性の高い店舗設計を採用。P.S.FAでは特にオフィスカジュアル需要の拡大を受け、セットアップや着回し力の高いアイテムを拡充するとともに、レディースコーナーの配置を見直し、より見やすく選びやすい売場構成へと刷新しました。これにより「迷わず選べる」「スムーズに買い回れる」顧客体験を提供し、地域で一番身近なビジネスウェアショップとしての価値を高めてまいります。「フォーエル」では、幅広い世代から高い支持を得ているストリートブランドの取り扱いを強化いたします。トレンドの最先端を行くデザインから、長く愛用いただける定番アイテムまで、多様なニーズに応える商品構成へと刷新いたしました。またお客様の声を反映して開発された機能性抜群なアイテムを取り揃え、時間をかけて楽しくお買い物をしていただけるよう豊富なアイテムを取り揃えております。

両ブランドが併設していることにより多くのお客様への認知拡大と、ご友人や職場の方など、周りの方とファッションを気軽にお楽しみいただける店舗を目指して参ります。

Perfect Suit FActoryについて

Perfect Suit FActoryは、20代～40代のビジネスパーソンに向けたメンズ&レディスビジネスウェアショップです。「ファッション性」「快適性」「納得価格」を追求しながら、首都圏や主要都市のショッピングセンターで展開しています。またトレンドを取り入れたデザインと、ストレッチやウォッシャブルなどの機能性を兼ね備えたアイテムを多数ご提供しております。ビジネスシ-ンだけでなく、オンオフ両方に対応可能なオフィスカジュアル、冠婚葬祭などの様々なシーンで活躍するフォーマルウェアまで幅広いシーンに対応します。

大きいサイズの店 フォーエルについて

「大きいサイズのお店フォーエル」は、主に２L～８Lサイズのファッションアイテムを取り扱うショップです。アイテムは、メンズカジュアルウェア、ビジネススーツ、フォーマル、シャツ、シューズを展開。レディースは、トレンドを取り入れたカジュアルウェア、TPOに合わせた着こなしと着やすさを考えたフォーマルやセットアップをご用意しております。また、機能性と着やすさにこだわった独自アイテムも豊富に取り揃えております。フォーエルでは、オシャレさと快適さを兼ね備えたアイテムと共に、お客様へ “着る楽しみ”をご提案いたします。

店舗詳細

Perfect Suit FActory 川崎ダイス店

開店日時 ： ２０２６年２月７日(土)

住所 ： 〒210-0007神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地川崎ダイス２階

営業時間 ： 10:00～21:00

電話番号 ： 044-211-6444

商品構成 ：スーツ、ジャケット、パンツ、ワイシャツ、ネクタイ、シューズ、 バッグ、ベルト、礼服、小物、肌着、服飾雑貨、レディース

オフィシャルサイト ： https://perfect-s.com/

フォーエル川崎ダイス店

開店日時 ： ２０２６年２月７日(土)

住所 ： 〒210-0007神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地川崎ダイス２階

営業時間 ： 10:00～21:00

電話番号 ： 044-201-7370

商品構成 ： シャツ、デニム、カジュアルパンツ、シューズ、スーツ、フォーマル ドレスシャツ、肌着、小物、靴下等服飾雑貨、レディース オフィシャルサイト ： https://foel.jp/

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

P.S.FA公式WEBサイト： https://perfect-s.com/(https://perfect-s.com/)

X（Twitter）：P.S.FA公式（@psfa_official）さん / X(https://x.com/psfa_official)

Instagram：https://www.instagram.com/psfa_official/

フォーエル公式WEBサイト：https://foel.jp/

X（Twitter）：https://x.com/FOEL_OFFICIAL

Instagram：https://www.instagram.com/foel_official/