PTA役員の負担を“0（ゼロ）”に！「新学期 PTA 0円運営スタートキャンペーン」開始

無料グループコミュニケーションアプリ BAND は、スポーツチーム、PTA、学校、企業・業務、自治会、オンラインサロンなど、さまざまなグループの運営・連絡ツールとして全国で利用されています。



このたびBANDは、一般社団法人全国PTA連絡協議会と協業して、会費集金サービス Piita と連携した「新学期 PTA 0円運営スタートキャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンは、新学期に集中しがちなPTA役員の「連絡・管理・引き継ぎ」に関する負担をBANDを通じて軽減し、“お金も・時間も・混乱も0から始められるPTA運営”を実現することを目的としています。

■ 背景｜新学期、PTA役員に集中する“見えない負担”



新学期は、PTA役員にとって最も業務負担が大きい時期です。



・紙・LINE・メールが混在し、「伝えたのに伝わっていない」連絡の混乱

・会議日程や当番調整に時間がかかり、調整そのものが業務になる状況

・前年度の資料が見つからず、毎年ゼロからやり直す運営

・役員交代時の引き継ぎがうまくいかず、「PTAは大変」という印象だけが残る構造

・個人LINEでの連絡による、プライベートとの境界の曖昧さ



こうした課題に対し、BANDによる“連絡・管理の一元化”とPiitaによる“会費集金のオンライン化”を組み合わせることで、PTA運営全体をスムーズにする取り組みとして本キャンペーンが企画されました。

■ PTA向けの取り組み実績と、今回の連携について



BANDはこれまで、PTA向けのICT活用支援にも積極的に取り組んできました。

例えば、世田谷区立小学校PTA連合協議会が主催した「ICT×便利ツール大集合！合同研修会」では、PTA運営の効率化ツールの一つとしてBANDが登壇し、現場の課題に寄り添った活用方法を紹介しています。

<参考記事>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000110660.html

こうした活動を通じて見えてきた「新学期にこそ、負担を減らせる選択肢が必要」という声を受け、今回、全国PTA連絡協議会との連携による本キャンペーンの実施に至りました。





■ キャンペーン概要

<キャンペーン名>

新学期 PTA 0円運営スタートキャンペーン

https://go.band.us/u/zenp



<対象>

PTA活動している方ならOK



<実施期間>

2026年2月7日～4月予定



<参加条件>

1. BAND新規登録

2. PTA用BANDの新規開設

3. メンバー5名以上を招待



<参加特典>

１.PTA運営に役立つオリジナル運営グッズをプレゼント！

２.初めてでも迷わないICT化！まるごとサポート！

■ BANDで変わる、PTA運営のかたち

BANDを導入することで、以下のような変化が生まれます。



・掲示板・チャットで全員に確実に届く情報共有

・カレンダー・出欠確認で日程調整の手間を削減

・資料・写真をアルバムで管理し、年度をまたいで引き継ぎ可能

・招待制・承認制により個人LINEを使わない安全な運営

・無料で利用でき、PTA予算への負担なし



BANDは、「誰でも簡単に、毎年続けられるPTA運営ツール」として、全国の教育現場で活用が広がっています。BANDは今後も、全国PTA連絡協議会をはじめとした関係団体と連携しながら、

学校・教育現場・PTAの実情に寄り添った形で、ICT活用・運営支援を継続していく予定です。



PTA活動が「負担が大きいもの」から「無理なく続けられるもの」へと変わるきっかけを、これからも提供していきます。

■一般社団法人全国PTA連絡協議会 概要

・代表者 : 長谷川 浩章

・所在地：東京都北区西ヶ原1-27-3 古河ガーデン105

・設立年月日：2023年1月4日

・主な事業

-会員相互の情報（課題・知見・ノウハウ）の共有が可能なプラットフォーム構築

-調査事業や研究体制を充実を図り国など行政機関などへの提言や働きかけ

-単位PTAならびにPTA連合会に向けたPTA活動に有益と考えられる情報発信

-保護者に向けた子育てや教育に有益と考えられる情報発信

-スケールメリットを活かし企業とも積極的に連携し、あったらいいなの支援サービスの開発

-単位PTAならびにPTA連合会に必要と考えられるサービスや商品などの提供

-子ども達を育てる保護者の皆様に必要と考えられるサービスや商品などの提供

・URL https://zen-p.net/

■お問い合わせ先

BAND事業部

dl_bandjp_press@navercorp.com

■BANDアプリ ダウンロード

(App Store/Google Play)

https://band.onelink.me/SXNx/iqvbfivv

■BAND公式サイト

https://about.band.us/jp

■BANDについて

「BAND(バンド)」はグループのための無料コミュニケーションサービスです。

2012年8月にリリース後、現在全世界で1億ダウンロードを突破していて、アジア圏やアメリカなど世界中で利用者を増やしています。グループ活動に必要な掲示板やカレンダー、出席確認、投票、トーク、音声・ビデオ通話、ライブ配信など、さまざまな機能を無料で提供しています。グループ運営や管理において手間を省くことができ、グループコミュニケーションがより効率良くすることができます。