ハウスコム、スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー」および「東京都スポーツ推進企業認定」に認定

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、従業員の健康増進とスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として、「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。あわせて、従業員のスポーツ活動支援やスポーツ分野における社会貢献の取り組みが評価され、「東京都スポーツ推進企業」にも初めて認定されました。

■当社の取り組み

当社では、多様性を成長のエンジンに据え、一人ひとりの個性が輝くことで、全社員が当社の企業価値を次なるステージへと高めていくことを目指しています。その象徴的な取り組みとして、2021年より現役アスリートを正社員として迎え、仕事と競技を高い次元で両立させる「デュアルキャリア」を全力で支援しています。現在、ビーチバレーボール、サッカー、デフサッカーの3競技で世界を目指す7名のアスリート社員が、競技に打ち込む中で培った不屈のマインドや豊かな競技経験、価値観を基に、当社内に新しい風を吹き込んでいます。

アスリート社員は競技の傍ら、社員の健康増進や対話を促すキーパーソンとしても活躍しており、その知見と情熱を組織全体の活力へと還元しています。

【2025年度の取り組み】

・アスリート社員による「ワンポイントレッスン」の実施

業務の合間のわずかな時間で、社員が互いに知見をシェアし合うオンライン研修「ワンポイントレッスン」を実施しています。講師を務めるのは、アスリート社員をはじめとする個性豊かなメンバーです。アスリートならではの「勝負強さを生むマインドセット」や「最高のパフォーマンスを引き出す栄養管理・メンタルケア」をはじめ、日々の業務に直結する仕事術や日常生活を豊かにする工夫まで、多岐にわたるテーマをライブ感たっぷりに発信しています。多様な視点に触れることで、社員一人ひとりの新しい気づきを促し、組織全体の活力へとつなげています。

・健康増進アプリ「QOLism」を活用した運動促進

当社では、社員の運動習慣の定着と生活習慣の改善を加速させるため、健康増進アプリ「QOLism（クオリズム）」を導入しています。このアプリは、スマートフォンのカメラで食事を撮るだけの自動カロリー計算機能や、場所を選ばず取り組めるエクササイズ動画を搭載しており、忙しい日常の中でも無理なく健康づくりに取り組める環境を提供しています。

また、単なるアプリの導入に留まらず、「ウォーキングイベント」や、自身の限界に挑む「8週間の運動記録チャレンジ」といった参加型施策も定期的に開催しています。これらの施策を通じて、社員が楽しみながら継続的に運動に取り組むきっかけを創出し、会社全体の健康意識と活力を高めています。

参考：「健康経営優良法人2025」(大規模法人部門)に４年連続で認定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000029713.html

■スポーツエールカンパニーとは

スポーツ庁では、従業員の健康増進のため、スポーツの実施に向けた取り組みを行う企業を「スポーツエールカンパニー」として認定し、従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業の社会的評価を向上させることで、「働き盛り世代」をはじめとした国民全体のスポーツ実施率の向上を目指しています。

■東京都スポーツ推進企業認定とは

従業員の運動習慣の促進や健康づくりに資する取り組みを積極的に実施している企業等を、東京都が認定する制度です。

■ハウスコム株式会社概要

全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240店舗以上を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 穂

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/

■問い合わせ先

ハウスコム株式会社 経営企画部 広報グループ

TEL：03-6387-8456 FAX：03-6717-6901

メール：pr＠housecom.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d29713-325-c934b982a834833cf0fc88a4ca1b06f7.pdf