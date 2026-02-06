日本最高峰のアイスショー・プリンスアイスワールド 和歌山初上陸！ゲストに荒川静香、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉の出演が決定！第二弾ゲスト出演者は2月25日（水）に発表予定

株式会社サンライズプロモーション

日本最高峰のアイスショー「プリンスアイスワールド」（以下、PIW）が、2025-2026シーズン最新作「PIW THE MUSICAL ～The Best of BROADWAY～」を携え、和歌山県に初上陸いたします。

和歌山公演は、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールにて開催。

公式サイト先行受付は、本日2月6日（金）10:00よりスタートいたします。

PIWは、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショーです。PIWが2025-2026シーズンに掲げるテーマは、 “PIW THE MUSICAL ～The Best of BROADWAY～”。

ブロードウェイ黄金時代の名曲を中心に繰り広げた第一章（2023-2024）、ROCKのリズムが弾ける人気ミュージカルナンバーで揃えた第二章（2024-2025）に続き、本公演ではPIWが綴って来た魅惑のステージから、選りすぐりのナンバーと新たなミュージカル曲を含む24曲の最強ラインナップで、PIWがお届けいたします。

日本ミュージカル界を牽引する実力派スターたちのボーカル（音源）に合わせ、プリンスアイスワールドチームが個性豊かな演技とスペシャルユニット、迫力ある群舞を披露。

フィギュアスケートとブロードウェイミュージカルが融合した、PIWならではの“ミュージカル・オン・アイス”の集大成として、ここでしか体験できない氷上のドラマをお楽しみいただけます。

さらに、第1弾ゲスト出演者として荒川静香、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉の出演が決定。世界トップレベルのスケーターたちによる、自由度の高いパフォーマンスと華やかなステージが、和歌山の地で実現します。

第2弾ゲスト出演者は、2月25日(水)に発表予定です。

■公演概要

プリンスアイスワールド2025-2026

PIW THE MUSICAL ～The Best of BROADWAY～ 和歌山公演

【日程】 ＜全3回公演＞

2026年6月20日(土) １.開場10:45 開演12:00 ／ ２.開場15:15 開演16:30

2026年6月21日（日） 開場12:45 開演14:00

【出演】

プリンスアイスワールドチーム

【ゲスト】

荒川静香、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉

※第２弾ゲスト出演者は2026年2月25日（水）に発表予定

※出演者は都合により変更になる場合がございます

【会場】

和歌山ビッグホエール 〒640-8319 和歌山県和歌山市手平２丁目１－１

【座席・料金(税込)】

アリーナ：\24,000

スタンドSS：\19,000

スタンドS : \14,000

スタンドA：\9,000

スタンドA高校生以下：\4,000

アリーナ最前列スペシャルシート:\35,000

※スケータープレゼント花、オリジナルグッズ、Meet＆Greet参加付き

※4才以上チケット必要

(3才以下は無料。おとな1名につきこども1名の膝上鑑賞可能。但し、お席の必要な方は有料)

※アリーナ席・アリーナ最前列スペシャルシートは3才以下のお子さまを連れての膝上鑑賞不可。

※車イスでご来場のお客さまは、スタンドS席料金のご対応(付き添いの方も同料金)となります。

必ずGAKUONにてお電話でお申し込みください。

※スタンドA高校生以下のチケットをご購入のお客様は当日学生証のご提示が必須になります。

高校生以下以外のお客様がご購入された場合には当日差額分をお支払いいただきます。

【先行受付】

公式サイト先行 2026年2月6日(金)AM10:00 ～

※PIW和歌山公演特設サイトにて受付開始

【PIW和歌山公演特設サイト】

https://gakuon.co.jp/sp/piw2026wkym/

【主催】PIW和歌山公演実行委員会

【後援】公益財団法人日本スケート連盟／FMCOCOLO

【企画制作】西武メディア・コミュニケーションズ／GAKUONユニティ・フェイス

【お問合せ】

サンライズプロモーション

TEL：0570-00-3337（平日12：00～15：00） https://sunrisetokyo.com/

GAKUONユニティ・フェイス

TEL:0985-20-7111 (平日12:00～17:00) https://gakuon.co.jp/