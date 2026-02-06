世界を知るって、こんなに楽しい！体験型ワークショップが集結する「まなびDEフェスタ」3月28日(土)開催（東京・JICA地球ひろば）

認定NPO法人開発教育協会

認定NPO法人開発教育協会（DEAR／東京都文京区）は、2026年3月28日（土）、体験型で世界の課題を学ぶイベント「まなびDE（開発教育）フェスタ～世界を知るってたのしい！学びと出会いがめぐる1日。～」を、JICA地球ひろば（東京都新宿区）にて開催します。

SDGs、ジェンダー、フェアトレード、難民問題、気候変動などをテーマにした参加型ワークショップや、物販・相談・ミニセッションを通して、「世界を知ること」の楽しさを体感できる1日です。

■ 学びのフェスとして進化した「まなびDEフェスタ」

本イベントは、昨年開催した「SDGs×ファシリテーションフェスタ」を発展させたものです。

ワークショップだけでなく、出展ブースや相談コーナー、ミニセッションなどを組み合わせ、来場者が自由に回遊しながら学べるフェス形式へと進化しました。

DEARが長年取り組んできた「開発教育」ならではの、参加型・対話型の学びを軸に、「世界を知る」「社会課題を自分ごととして考える」体験を提供します。

■ 初参加でも安心。選べるワークショップと自由参加プログラム

参加者は午前・午後それぞれ1つずつ、計2コマのワークショップを体験できます。（要事前申込）

プログラムの合間には、申込不要で参加できる自由参加プログラムも充実しています。

＜体験できることの一例＞- ジェンダー、貿易、難民、気候変動などをテーマにした参加型ワークショップ- フェアトレード商品や世界の雑貨に触れられる物販ブース- 教育実践やキャリアについて気軽に相談できる相談ブース- テーマ別に学びを深めるミニセッション

「知る」だけで終わらず、「対話し、考え、出会う」ことで学びが広がる構成となっています。

■ プログラム概要（抜粋）

開催概要

午前の部（10:00～12:30）- 教育をジェンダー平等に- 世界がもし100人の村だったら- ファッションとフェアトレード自由参加プログラム（12:30～15:00）- 物販ブース- 相談ブース- ミニセッション- 書籍販売 ほか午後の部（15:00～17:30）- 貿易ゲーム―貿易を考える- 難民問題から多文化共生社会を考える- 気候変動とプラスチックごみ- イベント名：まなびDE（開発教育）フェスタ- 日時：2026年3月28日（土）10:00～17:30- 会場：JICA地球ひろば（東京都新宿区）（市ヶ谷駅より徒歩10分）- 定員：約100名- 対象：中学生以上- 参加費（事前支払制）- - 一般：10,000円- - 会員：6,000円- - 学生：3,000円- 申込開始：2026年2月2日（月）- 主催：認定NPO法人開発教育協会- 後援：JICA地球ひろば