『パックマン』×「ジェームス」が初のコラボレーション！対象店舗への来店でオリジナル「保温・保冷ランチバッグ」をプレゼント！
株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区）が展開する人気ゲームキャラクター『パックマン』と、トヨタモビリティパーツ株式会社（本社：愛知県名古屋市）が運営するカー用品とメンテナンスの専門店「ジェームス」が、初のコラボレーションを実施します。今回のために特別にデザインされたオリジナルデザインの「保温・保冷ランチバッグ」に、ぜひご注目ください。
本日2月6日（金）より、ジェームス店頭にて500円（税込）以上お買い上げの上、以下の特設サイトの画面をご提示いただいたお客様が対象となります。
特設サイトはこちら(https://www.jms-car.com/cp/sns/pacman-jms/)！
■パックマンと一緒にお出かけ！毎日気軽に使えるオリジナルランチバッグ
『パックマン』が、カーライフをサポートする「ジェームス」とタッグを組み、実用性にこだわった「保温・保冷ランチバッグ」をお届けします。
バッグ本体には、日常のあらゆるシーンに馴染みやすいグレーのカラーを採用。今回のために特別にデザインされたオリジナルランチバッグが、ランチタイムやお出かけをポップに彩ります。
素材は軽量で汚れが拭き取りやすく、毎日気軽に使えるポリプロピレン製。内側にはアルミ蒸着シートを使用し、冷凍食品などのお買い物にも便利な作り（耐荷重2kg未満）です。また、120mmの広いマチにより、見た目よりもたっぷりと入るため、お弁当や飲み物の持ち運びだけでなく、レジャーやドライブシーンでも幅広く活躍します。
●キャンペーン期間
2026年2月6日（金）～2月23日（月・祝）
※一部店舗では22日（日）までの実施となります。
※店舗によって定休日が異なります。
・オリジナルランチバッグの入手方法 対象のジェームス店舗へ来店
※対象店舗は特設サイトをご確認ください
・店頭にて、1回のお会計で500円（税込）以上のお買い物を実施 レジにて指定の画面（特設サイト画面、公式Xの投稿画面等）を提示 オリジナルランチバッグをその場でプレゼント！
※各店舗で準備している数がなくなり次第終了となります
■Nintendo Switch(TM)ソフト等が当たる！SNSフォロー＆リポストキャンペーンも同時開催
今回のコラボレーションを記念して、ジェームス公式Xにて豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
【賞品内容】
【A賞】 Nintendo Switch(TM) ソフト『パックマンワールド 2 リ・パック』（パッケージ版）：2名様
【B賞】 ELECTRIC TOYS SOFVIPS パックマン：3名様
【キャンペーン期間】 2026年2月6日（金）9:00～2月23日（月・祝）23:59
【応募方法】
ジェームス公式X（@jms_car_item）をフォロー キャンペーン対象投稿をリポスト
（さらに「パックマンの好きなところ」を書いて引用リポストまたは返信すると当選確率がアップ！）
『パックマン』とは
『パックマン』は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP（Intellectual Property：知的財産）です。日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマン フィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98％、また米国以外でも多くの国・地域で90％以上の認知度を誇ります。
(『パックマン』海外認知度：当社独自調査結果より)
パックマンウェブ：https://pacman.com/jp/
X（日本版）：https://twitter.com/BNEI_PACMAN_JP
Instagram（日本版）：https://www.instagram.com/official_pacman_jp/
TikTok（日本版）：http://www.tiktok.com/@pacman_official_jp
PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ジェームス』とは
「楽しい」「気軽」「親切」「信頼」をブランドコンセプトに、「クルマが愛車に変わる場所」を目指し、カーメンテナンスとカー用品でお客様のカーライフをしっかりサポートします。
公式サイト： https://www.jms-car.com/
公式X（旧Twitter）： https://x.com/jms_car_item
公式YouTube： https://www.youtube.com/@jms_car_item
公式Instagram： https://www.instagram.com/jms_car_item/
公式アプリ： https://www.jms-car.com/service/app/
*インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。
発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。